Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinin 24 Nisan’da tamamlanmasıyla birlikte adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Askeri öğrenci olma hedefiyle tercih yapan binlerce kişi, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte baraj puanını geçen adaylar, ikinci aşama seçim aşamalarına katılmaya hak kazanacak. Bu süreçte adaylar mülakat, sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik testleri gibi farklı değerlendirme basamaklarından geçirilerek askeri öğrenci olmaya uygunluk açısından incelenecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden, nasıl erişilecek? İşte sürece dair merak edilen tüm ayrıntılar…
2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin şu ana kadar resmi bir duyuru paylaşılmadı.
Geçmiş yıllardaki başvuru ve değerlendirme takvimleri göz önünde bulundurulduğunda, 2026 yılı tercih sonuçlarının Haziran ayında ilan edilmesi bekleniyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
Adaylar, tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçlar açıklandığında adaylara herhangi bir posta yoluyla bildirim yapılmayacak; bu nedenle resmi internet sitesinin düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.
MSÜ MÜLAKAT SÜRECİ VE İKİNCİ AŞAMA NASIL OLACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tercih sonuçlarına göre baraj puanını geçen adaylar, mülakat sürecine katılmaya hak kazanacak. Bu adaylar, Ankara’da bulunan Kara Harp Okulu yerleşkesinde gerçekleştirilecek ikinci aşama sınavlara davet edilecek.
Bu aşamada adaylar şu testlerden geçecek:
- Hava Harp Okulu Adayları İçin: Psikomotor Testi
- Tüm Adaylar İçin: Fiziki Değerlendirme
- Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)
- Mülakat
- Sağlık Muayenesi