MTA diri fay hattı haritası güncellendi: İşte deprem tehlikesi altındaki 45 il
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye'deki diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan diri fay haritasına göre, 45 ilimiz deprem oluşturabilecek fay hatlarının üzerinde bulunuyor. Bu iller daha çok Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor. İşte MTA diri fay hattı haritası ile deprem tehlikesi altında olan iller ve ilçeler...
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Harita üzerinde toplam 485 diri fay hattı belirtildi. Haritada aralarında Aydın, Bursa, Düzce, Hatay, Kocaeli, Manisa ve Sakarya'nın da olduğu 45 il diri fayların geçtiği alan üzerinde bulunuyor.
DHA'da yer alan habere göre haritayı değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Mehmet Sarper Celasun, yeni fayların paniğe sebep olmaması konusunda uyarılarda bulunarak, "Genellikle büyük deprem üreten kırıklar bizim ülkemizdeki ana kırıklarımız. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı.
Kırıkların üzerine yapılaşma yapmak uygun değil, dolayısıyla bu haritaların güncel olması oralara yapılaşmadan kaçınmak adına çok faydalı bir şey" ifadelerini kullandı. Celasun, yapılaşmaların belirtilen alanlardan uzakta gerçekleşmesi gerektiğini de vurguladı.
İşte risk altındaki 45 il ve ilçeleri;
Adıyaman/Gölbaşı
Afyonkarahisar/ Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı
Ankara/ Şereflikoçhisar
Antalya/Demre
Aydın/Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar
Balıkesir/Gönen, Manyaz
Batman/Kozluk
Bingöl/Karlıova, Yedisu
Bolu/ Gerede, Yeniçağa
Bursa/ Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa
Çanakkale/Çan, Yenice
Çorum/ Laçin
Denizli/Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz
Diyarbakır/Lice
Düzce/Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı
Elazığ/ Pala, Sivrice
Erzincan/Üzümlü
Eskişehir/İnönü
Gaziantep/İslahiye
Hakkari/Şemdinli
Hatay/Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas
Isparta/Eğridir, Senirkent, Uluborlu
İzmir/Kemalpaşa, Seferihisar, Tire
Kahramanmaraş/ Nurhak, Türkoğlu
Kayseri/Talas, Yeşilhisar
Kırıkkale/Keskin
Kırşehir/Akpınar, Mucur
Kocaeli/Başkiskele, Derince, Gölcük, Kartepe
Konya/Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın
Kütahya/Gediz, Simav
Malatya/ Akçadağ
Manisa/ Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu
Mersin/Çamyayla, Mut
Muğla/Menteşe, Milas
Muş/Korkut, Varto
Niğde/Altunhisar, Bor
Osmaniye/Düziçi, Toprakkale
Sakarya/Akyazı, Arifiye, Derizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca
Şanlıurfa/Bozova
Siirt/Eruh
Şırnak/Beytüşşebap
Sivas/Altınyayla, Yıldızeli
Tokat/Niksar, Pazar, Reşadiye
Van/Çıldıran, Özalp