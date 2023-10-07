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        Haberler Gündem MTA diri fay hattı haritası güncellendi: İşte deprem tehlikesi altındaki 45 il ve ilçeler

        MTA diri fay hattı haritası güncellendi: İşte deprem tehlikesi altındaki 45 il

        Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye'deki diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan diri fay haritasına göre, 45 ilimiz deprem oluşturabilecek fay hatlarının üzerinde bulunuyor. Bu iller daha çok Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor. İşte MTA diri fay hattı haritası ile deprem tehlikesi altında olan iller ve ilçeler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 07.10.2023 - 10:35
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        Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Harita üzerinde toplam 485 diri fay hattı belirtildi. Haritada aralarında Aydın, Bursa, Düzce, Hatay, Kocaeli, Manisa ve Sakarya'nın da olduğu 45 il diri fayların geçtiği alan üzerinde bulunuyor.

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        DHA'da yer alan habere göre haritayı değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Mehmet Sarper Celasun, yeni fayların paniğe sebep olmaması konusunda uyarılarda bulunarak, "Genellikle büyük deprem üreten kırıklar bizim ülkemizdeki ana kırıklarımız. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı.

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        Kırıkların üzerine yapılaşma yapmak uygun değil, dolayısıyla bu haritaların güncel olması oralara yapılaşmadan kaçınmak adına çok faydalı bir şey" ifadelerini kullandı. Celasun, yapılaşmaların belirtilen alanlardan uzakta gerçekleşmesi gerektiğini de vurguladı.

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        İşte risk altındaki 45 il ve ilçeleri;

        Adıyaman/Gölbaşı

        Afyonkarahisar/ Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

        Ankara/ Şereflikoçhisar

        Antalya/Demre

        Aydın/Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

        Balıkesir/Gönen, Manyaz

        Batman/Kozluk

        Bingöl/Karlıova, Yedisu

        Bolu/ Gerede, Yeniçağa

        Bursa/ Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

        Çanakkale/Çan, Yenice

        Çorum/ Laçin

        Denizli/Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

        Diyarbakır/Lice

        Düzce/Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

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        Elazığ/ Pala, Sivrice

        Erzincan/Üzümlü

        Eskişehir/İnönü

        Gaziantep/İslahiye

        Hakkari/Şemdinli

        Hatay/Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

        Isparta/Eğridir, Senirkent, Uluborlu

        İzmir/Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

        Kahramanmaraş/ Nurhak, Türkoğlu

        Kayseri/Talas, Yeşilhisar

        Kırıkkale/Keskin

        Kırşehir/Akpınar, Mucur

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        Kocaeli/Başkiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

        Konya/Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

        Kütahya/Gediz, Simav

        Malatya/ Akçadağ

        Manisa/ Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

        Mersin/Çamyayla, Mut

        Muğla/Menteşe, Milas

        Muş/Korkut, Varto

        Niğde/Altunhisar, Bor

        Osmaniye/Düziçi, Toprakkale

        Sakarya/Akyazı, Arifiye, Derizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

        Şanlıurfa/Bozova

        Siirt/Eruh

        Şırnak/Beytüşşebap

        Sivas/Altınyayla, Yıldızeli

        Tokat/Niksar, Pazar, Reşadiye

        Van/Çıldıran, Özalp

        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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