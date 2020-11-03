Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Yurt İçi Üretici Fiyatlarının Ekim ayı itibariyle 12 aylık ortalamasını yüzde 9.11 olarak açıkladı.

Yeniden değerleme oranı (YDO) olarak kabul edilen bu oran, yıl başından itibaren diğer vergilerde olacağı gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) de değişikliğe neden olacak.

Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den itibaren mevcut MTV oranları hem de MTV hesabında kullanılan matrah değerleri yüzde 9.11 oranında artacak.

Buna göre, 2018 yılında sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 bin TL'nin altında kalanlar, artık bin 51 TL yıllık MTV ödeyecek.

Yine 1-3 yaş aralığında ve motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 lirayı aşan otomobillerin sahipleri yeni yılda bin 831 TL yıllık MTV ödeyecek.

1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtalarda, MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor.

GEÇMİŞ YILLARDA DÜŞÜRÜLDÜ

2019 yılı yeniden değerleme oranı Bundan bir yıl önce Vergi Usul Kanunu'na göre 12 aylık ortalama üretici fiyat artışına göre belirlenen oran TÜİK verileri uyarınca yüzde 22.58 olarak gerçekleşmişti. Fakat, MTV için belirlenen yeniden değerleme oranı yıl başında yüzde 12 olarak revize edilmişti.

2018'de yeniden değerleme oranı yüzde 23.73 olduğu halde motorlu taşıtlar vergisinde yüzde 15.9 olarak belirlenmişti.

Bu yıl açıklanan yeniden değerleme oranı önümüzdeki aylarda MTV için yeniden belirlenmez ise, yıl başından itibaren yüzde 9.11 daha fazla MTV ödenecek.