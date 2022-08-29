Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan MTV Video Müzik Ödülleri, dün gece ABD'nin New Jersey kentindeki Prudential Center'da dağıtıldı. 1984 yılında en iyi müzik videolarını belirlemek için verilmeye başlanan 2022 MTV Video Müzik Ödülleri'nde büyük ödül bu yıl Taylor Swift'e gitti. Gecede ödüller ve renkli sahne performansları kadar ve kırmızı halı görünümleri de dikkat çekti. İşte geceden kareler...

Taylor Swift