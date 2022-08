MTV VİDEO MÜZİK ÖDÜLLERİ (VMAS) KAZANANLARI

YILIN KLİBİ

Taylor Swift, All Too Well

YILIN SANATÇISI

Bad Bunny

YILIN ŞARKISI

Billie Eilish, Happier Than Ever

YILIN ALBÜMÜ

Harry Styles, Harry’s House

EN İYİ YENİ ŞARKICI

Dove Cameron

EN İYİ GRUP

BTS

SOSYAL MESAJ İÇEREN EN İYİ KLİP

Lizzo, About Damn Time

EN İYİ K-POP ŞARKISI

Lisa, Lalisa

EN İYİ ROCK ŞARKISI

Red Hot Chili Peppers, Black Summer

EN İYİ LATİN ŞARKI

Anitta, Envolver

EN İYİ YAZ ŞARKISI

Jack Harlow, First Class

EN İYİ HİP-HOP ŞARKISI

Nicki Minaj-Lil Baby, Do We Have a Problem

EN İYİ ALTERNATİF ŞARKI

Maneskin, I Wanna Be Your Slave

EN İYİ POP ŞARKISI

Harry Styles, As It Was

EN İYİ R&B ŞARKI

The Weeknd, Out Of Time

Fotoğraf: AP