AA

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, en fazla 5 kilogram ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek esaslar dahilinde mümkün olacak.

Kamar yaptığı yazılı açıklamayla, düzenleme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve bürokratlarına teşekkür ederek, "Sesimizi duydukları için çok teşekkür ediyoruz. Bu bir takım oyunu. İhracatımızın geliştirilmesi içi neler yapıp ortaya çıkarılması adına bu konuları bürokratlarımızı dolayısıyla hükümetimize bildiriyoruz. Hangi adımlar atılırsa sektörümüz geleceğe yelken açabilir, bunları belirtiyoruz. Kararın çıkmasıyla artık sıra bizlerde." değerlendirmesini yaptı.

"HEM İHRACATTA HEM DE DİĞER SEKTÖRLERE KATKI OLACAK"

Kamar, bu kararı uzun zamandır beklediklerini ifade ederek, kararla Türk mücevher sektörünün ihracatta ivme kazanacağı ortamın hazır hale geldiğini savundu.

Kararın harfiyen uygulanabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Kamar, şöyle devam etti:

"Birlik olarak bu kararı, tüm dünyaya duyurmaya başlıyoruz. İnanıyoruz ki bu karar hem ihracata katkı sağlayacak hem de yanında 5 kg altınla gelen yolcular diğer sektörlerin de gelişmesine katkı yapacak. Bu kararı talep ederken Dubai’yi rakip olarak belirlemiştik. Dubai, dünyanın en büyük mücevher 'hub'larından biri…

Yeni düzenleme ile güç kazandık. Düzenlemenin bir yıl sonra mücevher ihracatımıza milyar dolarlık katkı sağlayacağına, bu katkının da yıllar içinde artacağına inanıyoruz. Kararı uygularken hükümetimizle eş güdüm içinde artıları, eksileri nelerdir, bu karar nasıl daha iyi uygulanabilir şeklinde diyalog halinde olacağız. Kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

"DÖVİZ TEMİNİNİN ZOR OLDUĞU ÜLKELERDE STANDART ALTIN TEMİNİ DE ZOR OLACAKTIR"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumcular Komitesi Başkanı Erhan Hoşhanlı da, yolcu beraberi altının beyan edilerek Türkiye'ye getirilmesinin kuyumculuk sektörüne olduğu gibi diğer sektörlere de ihracat anlamında katkı sağlayacağını kaydetti.

Hoşhanlı şunları kaydetti:

"Burada en önemli maksat, Türkiye'ye alışveriş için gelen diğer ülke vatandaşlarının, işlemlerinde daha kolay temin ettikleri altını, değişim aracı olarak kullanmalarını sağlamak ve ticareti kolaylaştırmaktır. Standart altınların yolcu beraberi getirilmesi şartı bu uygulamayı zorlaştıracak ve sınırlayacaktır. Döviz temininin zor olduğu ülkelerde standart altın temini de zor olacağından beklenen yarar sınırlı kalacaktır. Bunun da önümüzdeki dönemde iyileştirilmesinde fayda olacaktır."