Mudanya'da Osmanlı dönemine ait mezar taşları ve tarihi çeşmeler kayıt altına alınıyor

Mudanya Belediyesi, ilçenin 2800 yıllık hafızasını mezar taşları ve tarihi çeşmeler üzerinden kayıt altına alıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinin akademik desteğiyle Mudanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, Osmanlı dönemi mezar taşları ve tarihi çeşmeler teknik, görsel ve kültürel yönleriyle belgeleniyor.

Kültürel miras projesi, Mudanya’nın geçmişini dijital arşiv, kültürel miras rotaları ve açık hava müzeleriyle görünür hale getirmeyi hedefliyor.

Çalışmayla hem araştırmacılar için güvenilir bir veri kaynağı oluşturulacak hem de vatandaşların ve ziyaretçilerin Mudanya’nın tarihsel belleğiyle daha güçlü bağ kurması sağlanacak.

Böylece kentin kültürel mirası korunurken, Mudanya’nın kültür turizmi potansiyeli de güçlendirilecek.

GELECEK KUŞAKLARA MİRAS

Mudanya’nın 2800 yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, çalışmanın kent belleği açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu çalışmayla mezar taşlarını ve çeşmeleri kayıt altına alırken, Mudanya’nın hafızasını, yaşam kültürünü ve yüzyıllardır süregelen hikayelerini de gün yüzüne çıkarıyoruz. Kentimizin tarihine sahip çıkmayı, geleceğe karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Bilim insanlarımızın katkılarıyla oluşturacağımız dijital arşiv ve açık hava müzeleriyle hemşehri bağlarımızı güçlendirecek, gelecek kuşaklara güçlü bir miras bırakacağız" diye konuştu.

TARİHİ ÇEŞMELER KORUNACAK

Çalışmanın ilk aşamasında Mudanya’nın farklı mahallelerinde yer alan tarihi çeşmeler incelendi. Çınarlı, Çayönü, Kumyaka, Güzelyalı, Tirilye, Dereköy, Aydınpınar, Kaymakoba, Hasanbey, Çamlık, Dedeköy ve Şükrüçavuş mahallelerinde toplam 35 tarihi çeşme belgelenerek envantere alındı. Çeşmelerin mimari özellikleri, kitabeleri, estetik unsurları ve kültürel bağlamı da ayrıntılı biçimde kayıt altına alınıyor. Çalışma yalnızca belgeleme ile sınırlı kalmayacak; tarihi çeşmelerin aslına uygun biçimde korunması ve yeniden su akar hale getirilmesi için altyapı hazırlığı da sağlayacak. Elde edilen tüm veriler, hayata geçirilecek "Mudanya Kültürel Miras Portalı" üzerinden araştırmacıların, vatandaşların ve ziyaretçilerin erişimine açılacak.

MEZAR TAŞLARI DİJİTAL ARŞİVE AKTARILIYOR

"Mudanya ve Köylerindeki Osmanlı Mezar Taşlarının Belgelenmesi ve Korunması Projesi" kapsamında da tarihi mezar taşları inceleniyor. Taşlar üzerindeki kitabeler, semboller, yazı karakterleri ve bezeme unsurları; sanat tarihi, sosyoloji, antropoloji ve edebiyat disiplinleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Kumyaka Mahalle Mezarlığı’nda başlayan saha çalışmalarının ikinci etabı Hasköy, Mirzaoba, Çağrışan, Yörükali, Mürsel, Dedeköy ve Çekrice mahallelerinde sürdürülecek. Proje sonunda "Mudanya Mezar Taşları Dijital Arşivi" oluşturulacak; tarihi çeşmelere ilişkin veriler de "Mudanya Kültürel Miras Portalı" üzerinden erişime açılacak. Bu çalışma ile Mudanya’nın geçmişi görünür olacak ve gelecek kuşaklara aktarılacak.