Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Mudanya'da Osmanlı dönemine ait mezar taşları ve tarihi çeşmeler kayıt altına alınıyor

        Mudanya'da Osmanlı dönemine ait mezar taşları ve tarihi çeşmeler kayıt altına alınıyor

        Mudanya Belediyesi, ilçenin kültürel mirasını korumak amacıyla Osmanlı dönemine ait mezar taşları ve tarihi çeşmeleri kapsayan envanter çalışması başlattı. Proje kapsamında dijital arşiv, kültürel miras rotaları ve açık hava müzeleri oluşturulması hedefleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 10:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayıt altına alınıyor! Mudanya'nın 2800 yıllık hafızaları

        Mudanya Belediyesi, ilçenin 2800 yıllık hafızasını mezar taşları ve tarihi çeşmeler üzerinden kayıt altına alıyor.

        Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinin akademik desteğiyle Mudanya Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, Osmanlı dönemi mezar taşları ve tarihi çeşmeler teknik, görsel ve kültürel yönleriyle belgeleniyor.

        Kültürel miras projesi, Mudanya’nın geçmişini dijital arşiv, kültürel miras rotaları ve açık hava müzeleriyle görünür hale getirmeyi hedefliyor.

        Çalışmayla hem araştırmacılar için güvenilir bir veri kaynağı oluşturulacak hem de vatandaşların ve ziyaretçilerin Mudanya’nın tarihsel belleğiyle daha güçlü bağ kurması sağlanacak.

        REKLAM

        Böylece kentin kültürel mirası korunurken, Mudanya’nın kültür turizmi potansiyeli de güçlendirilecek.

        GELECEK KUŞAKLARA MİRAS

        Mudanya’nın 2800 yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, çalışmanın kent belleği açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu çalışmayla mezar taşlarını ve çeşmeleri kayıt altına alırken, Mudanya’nın hafızasını, yaşam kültürünü ve yüzyıllardır süregelen hikayelerini de gün yüzüne çıkarıyoruz. Kentimizin tarihine sahip çıkmayı, geleceğe karşı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Bilim insanlarımızın katkılarıyla oluşturacağımız dijital arşiv ve açık hava müzeleriyle hemşehri bağlarımızı güçlendirecek, gelecek kuşaklara güçlü bir miras bırakacağız" diye konuştu.

        TARİHİ ÇEŞMELER KORUNACAK

        Çalışmanın ilk aşamasında Mudanya’nın farklı mahallelerinde yer alan tarihi çeşmeler incelendi. Çınarlı, Çayönü, Kumyaka, Güzelyalı, Tirilye, Dereköy, Aydınpınar, Kaymakoba, Hasanbey, Çamlık, Dedeköy ve Şükrüçavuş mahallelerinde toplam 35 tarihi çeşme belgelenerek envantere alındı. Çeşmelerin mimari özellikleri, kitabeleri, estetik unsurları ve kültürel bağlamı da ayrıntılı biçimde kayıt altına alınıyor. Çalışma yalnızca belgeleme ile sınırlı kalmayacak; tarihi çeşmelerin aslına uygun biçimde korunması ve yeniden su akar hale getirilmesi için altyapı hazırlığı da sağlayacak. Elde edilen tüm veriler, hayata geçirilecek "Mudanya Kültürel Miras Portalı" üzerinden araştırmacıların, vatandaşların ve ziyaretçilerin erişimine açılacak.

        MEZAR TAŞLARI DİJİTAL ARŞİVE AKTARILIYOR

        "Mudanya ve Köylerindeki Osmanlı Mezar Taşlarının Belgelenmesi ve Korunması Projesi" kapsamında da tarihi mezar taşları inceleniyor. Taşlar üzerindeki kitabeler, semboller, yazı karakterleri ve bezeme unsurları; sanat tarihi, sosyoloji, antropoloji ve edebiyat disiplinleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Kumyaka Mahalle Mezarlığı’nda başlayan saha çalışmalarının ikinci etabı Hasköy, Mirzaoba, Çağrışan, Yörükali, Mürsel, Dedeköy ve Çekrice mahallelerinde sürdürülecek. Proje sonunda "Mudanya Mezar Taşları Dijital Arşivi" oluşturulacak; tarihi çeşmelere ilişkin veriler de "Mudanya Kültürel Miras Portalı" üzerinden erişime açılacak. Bu çalışma ile Mudanya’nın geçmişi görünür olacak ve gelecek kuşaklara aktarılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 11 Mayıs 2026 (ABD/İsrail - İran Savaşı Yeniden Başlayacak Mı?)

        Trump İran'ın yanıtına "Çöp parçası" dedi. Yeniden savaş an meselesi mi? Trump: İran'ın gönderdiği öneri aptalca. Müzakere masası için umut var mı? ABD/İsrail yeni suikast planı mı yapıyor? Netanyahu: İran'da savaş daha bitmedi. Bir düşen bir artan petrol ne olacak? Petrol fiyatları 150 doları görür...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde yeni gelişme!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İstanbul'da ilkbahar, birçok ilde yağış olacak
        İstanbul'da ilkbahar, birçok ilde yağış olacak
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Mehmet ve Saime kayıpken Leyla için öldürüldü ihbarı geldi!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        1200 metrelik bu dev köprüde araba kullanmak yasak
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        Gözler NBC'yi arıyor
        Gözler NBC'yi arıyor
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Part time çalışmada GSS primi
        Part time çalışmada GSS primi
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Dünyanın en ünlü savaş karşıtı tablosu nasıl doğdu?
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı