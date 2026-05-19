        Haberler Gündem Güncel Muğla'da seferler yeniden başlatıldı | Son dakika haberleri

        Muğla Büyükşehir, deniz yolu toplu taşıma seferlerini yeniden başlattı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl hayata geçirdiği Güllük-Kıyıkışlacık ile Fethiye-Şövalye Adası arasında yolcu motorlarıyla yapılan deniz yolu toplu taşıma seferlerini yeniden başlattı. Yaz sezonu boyunca hizmet verecek seferlerde geçen yıla göre sefer sayıları da artırıldı

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 11:21 Güncelleme:
        Muğla'da seferler yeniden başlatıldı

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler ve bölgenin ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda geçen yıl başlattığı Güllük-Kıyıkışlacık ile Fethiye-Şövalye Adası arasında deniz yolu toplu taşıma seferlerini yeniden başlattı. Yaz sezonu boyunca hizmet verecek seferlerde geçen yıla göre sefer sayıları artırıldı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Milas ilçesine bağlı Güllük ve Kıyıkışlacık mahalleleri arasında kara yoluyla yaklaşık 40 dakika süren ulaşım, deniz yolu alternatifiyle yaklaşık 30 dakikada sağlanıyor. Yaklaşık 150 gün sürecek yaz sezonu boyunca düzenlenecek seferler, haftanın her günü karşılıklı olarak günde 3 sefer şeklinde gerçekleştirilecek.

        Karayolu bağlantısı bulunmayan Şövalye Adası ile Fethiye Limanı arasındaki ulaşım da yeniden başladı. Yaklaşık 20 dakika süren deniz ulaşımı sayesinde ada sakinleri ve ziyaretçiler için önemli bir kolaylık sağlanıyor. Yaz sezonu boyunca devam edecek seferler, haftanın her günü karşılıklı olarak günde 4 sefer şeklinde düzenlenecek. Geçen sezona göre artırılan sefer sayılarıyla özellikle yaz aylarında yoğunlaşan ulaşım talebine daha hızlı yanıt verilmesi amaçlanıyor.

        Deniz yolu toplu taşıma hizmetinde ödemeler Muğla Kart ve kredi kartı ile yapılabilecek. Bilet ücretleri; tam 150 TL, öğrenci 75 TL, 60-65 yaş arası vatandaşlar ile öğretmenler için ise 100 TL olarak belirlendi. Karayolu toplu taşıma araçlarında olduğu gibi, 65 yaş üstü vatandaşlar ile şehit yakınları ve gaziler deniz yolu ulaşım hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

