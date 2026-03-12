Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Muğla'da yaşlı çiftin yangında ölümüne ilişkin 5 gözaltı

        Muğla'da yaşlı çiftin yangında ölümüne ilişkin 5 gözaltı

        Muğla Yatağan'da yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 04:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaşlı çiftin yangında ölümüne ilişkin 5 gözaltı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yatağan ilçesinde 5 Mart'ta Turgut Mahallesi'nde çıkan yangında Asım Kasap (87) ile eşi Nazire Kasap'ın (76) hayatını kaybetmesinin ardından jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

        JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemede yangının doğal yollardan çıkmadığı, maktullerin torunu Busenaz K. (26) ile eşi Kürşat K. (29) tarafından kasten çıkarıldığı belirlendi.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüten ekipler, Busenaz ve Kürşat K'yı yurt dışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı’nda yakaladı.

        AA'nın haberine göre; operasyon kapsamında yaşlı çiftin oğlu Ü.K, gelini S.K. ile E.G. de gözaltına alındı.

        Muğla'ya getirilen şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de kemerli yumruklu trafik kavgası kamerada

        SULTANGAZİ'de iftar saatinde trafikte yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı. İlk kavga karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya ile caddede ilerleyen hafifr ticari araç sürücüsü arasında çıktı. ,(DHA)

        #Muğla
        #haberler
        #Yatağan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın