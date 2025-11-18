Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Muğla - Gebze kaç kilometre? Muğla - Gebze arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Muğla - Gebze kaç kilometre? Muğla - Gebze arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Muğla ile Gebze arasındaki yolculuk, Ege Bölgesi'nden Marmara Bölgesi'ne doğru uzanan uzun bir rotayı kapsar. Bu yolculuğu yapan birçok kişi vardır. Kara yolu ile yapılabilen bu yolculuk, mesafe açısından ve yol imkânları bakımından genel olarak sevilir. Peki Muğla - Gebze kaç kilometre ve bu yolculuk ne kadar sürer? İşte merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2025 - 16:31 Güncelleme: 18.11.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla - Gebze kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla, Ege’nin huzurlu doğası ve sahil kasabalarıyla bilinir. bu nedenle çok sayıda kişi, özellikle havaların ısındığı ve okulların tatil olduğu dönemlerde buraya yolculuk yapar. Gebze ise Kocaeli iline bağlı, sanayi ve konum itibarıyla Marmara Bölgesi’nin önemli ilçelerinden biri olma niteliğine sahiptir. Muğla’dan Gebze’ye seyahat edenlerin genel amacı ise tatildir.

        Otoyollar, devlet yolları ve otobüs seçenekleriyle bu mesafe her mevsim tercih edilen bir rota haline gelir. Tam da bu nedenle iki nokta arasında seyahat yapanların sayısı oldukça fazladır. Peki Muğla - Gebze ne kadar sürede gidilir? Muğla’dan Gebze’ye geçtikten sonra nereleri gezebilirsiniz?

        MUĞLA - GEBZE ARASI KAÇ km?

        Muğla - Gebze kaç km? Muğla’dan çıkarak Gebze’ye gelmek için kara yolu mesafesi olarak ortalama 616 km kat etmeniz gerekir.

        MUĞLA - GEBZE ARASI MESAFE NE KADAR?

        Muğla - Gebze mesafe ne kadar? Konu ile ilgili detaylar;

        • Kara yolu mesafesi: Ortalama 616 km
        • Kuş uçuşu (direkt) mesafe: 408 km

        MUĞLA - GEBZE ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Muğla - Gebze ne kadar sürede gidilir? Çeşitli araçlarla yapılan yolculuklar eşliğinde şu sürelerde varış noktasına gelebilirsiniz;

        • Özel araçla: Muğla’dan Gebze’ye araçla yapılan yolculuk yaklaşık 7 saat 36 dakika sürer.
        • Otobüsle: Çeşitli firmaların sunduğu otobüs hizmeti ile yolculuk yaklaşık 6 saat sürebilir. Ancak bu otobüsün duraklama sayısına göre değişiklik gösterir.

        MUĞLA - GEBZE ARASI NASIL GİDİLİR?

        İki şehir arasında farklı araçlarla nasıl gideceğinizi merak ediyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz.

        Özel Araç ile:

        • Muğla’dan Gebze’ye kara yolu üzerinden otoyollar veya devlet yolları kullanılarak ulaşılabilir.
        • Bu noktada kendi aracınızı kullanabileceğiniz gibi çıkış noktasından araç da kiralayabilirsiniz.
        • Mesafe uzun olsa da yol büyük oranda otoyolları kullanabilirsiniz. Bu da konforlu bir yolculuk sağlar.

        Otobüs ile:

        • Muğla Otogarı’ndan Gebze’ye otobüs seferleri vardır. Bunlar arasından bütçenize ve ihtiyacınıza uygun olanları tercih edebilirsiniz.Otobüs yolculuğu yaklaşık 6 saat civarındadır.
        • Birçok yolcu, otobüs seçeneğini ekonomik bulmuştur.

        MUĞLA - GEBZE ARASI GİTMEK KOLAY MI?

        Evet, bu rota genel olarak kolaydır. Ancak yolun uzun olduğu unutulmamalıdır. Yine de iki durak arasındaki yollar iyi durumdadır ve otobüs ile ulaşım nispeten hızlıdır. Aracı olanlar için otoyol bağlantısı avantaj sağlar. Tek dezavantaj, yolun uzunluğudur. Tam da bu nedenle yolculuk sırasında mola vermek zorunda kalabilirsiniz. Ancak bu rota, genel olarak erişilebilir ve kolaydır.

        MUĞLA’DA GEZİLECEK YERLER

        • Kabak Koyu: Doğa ve deniz tutkunlarının uğrak noktasıdır.
        • Göcek Adaları: Tekne turları ile koylar gezilebilir.
        • Saklıkent Kanyonu: Yürüyüş ve serin su keyfi için idealdir.Marmaris Kalesi: Tarihi kaledir. Manzarası görülmeye değerdir.
        • Bodrum Kalesi ve Antik Tiyatro: Bodrum’un tarihi dokusunu keşfetmek için önemli bir noktadır.
        • Turgut Şelalesi: Doğa yürüyüşü için gelenlerin yanı sıra fotoğraf çekenlere de rastlayabilirsiniz.

        GEBZE’DE GEZİLECEK YERLER

        • Gebze OSB Bölgesi
        • Tarihî Gebze Kültür Noktaları
        • Kocaeli Boğazı Manzarası
        • Eskihisar Kalesi
        • Hannibal Anıtı
        • Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi
        • İbrahim Paşa Çeşmesi
        • Ballıkayalar Tabiat Parkı
        • Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        16 yaşında, babasını öldürmüştü! Börek kavgası!
        İnternet sitelerine erişim problemi
        İnternet sitelerine erişim problemi
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!