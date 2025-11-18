Muğla - Gebze kaç kilometre? Muğla - Gebze arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Muğla, Ege’nin huzurlu doğası ve sahil kasabalarıyla bilinir. bu nedenle çok sayıda kişi, özellikle havaların ısındığı ve okulların tatil olduğu dönemlerde buraya yolculuk yapar. Gebze ise Kocaeli iline bağlı, sanayi ve konum itibarıyla Marmara Bölgesi’nin önemli ilçelerinden biri olma niteliğine sahiptir. Muğla’dan Gebze’ye seyahat edenlerin genel amacı ise tatildir.

Otoyollar, devlet yolları ve otobüs seçenekleriyle bu mesafe her mevsim tercih edilen bir rota haline gelir. Tam da bu nedenle iki nokta arasında seyahat yapanların sayısı oldukça fazladır. Peki Muğla - Gebze ne kadar sürede gidilir? Muğla’dan Gebze’ye geçtikten sonra nereleri gezebilirsiniz?

MUĞLA - GEBZE ARASI KAÇ km?

Muğla - Gebze kaç km? Muğla’dan çıkarak Gebze’ye gelmek için kara yolu mesafesi olarak ortalama 616 km kat etmeniz gerekir.

MUĞLA - GEBZE ARASI MESAFE NE KADAR?

Muğla - Gebze mesafe ne kadar? Konu ile ilgili detaylar;

Kara yolu mesafesi: Ortalama 616 km

Kuş uçuşu (direkt) mesafe: 408 km

MUĞLA - GEBZE ARASI NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?