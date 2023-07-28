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        Haberler Gündem Muğla'nın Datça ilçesindeki trafik kazasında 18 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Datça'daki trafik kazasında 18 kişi yaralandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü yabancı uyruklu 18 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 22:47
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        Datça'da trafik kazası: 18 yaralı
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        Karaköy Mahallesi Betçe Kavşağı'nda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü ile bir otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4'ü Kazakistan uyruklu 18 kişi Datça, Marmaris ve Muğla'daki hastanelere kaldırıldı.

        Aralarında çocukların da olduğu yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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