Datça'daki trafik kazasında 18 kişi yaralandı
Muğla'nın Datça ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü yabancı uyruklu 18 kişi yaralandı
Karaköy Mahallesi Betçe Kavşağı'nda, Muğla Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü ile bir otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4'ü Kazakistan uyruklu 18 kişi Datça, Marmaris ve Muğla'daki hastanelere kaldırıldı.
Aralarında çocukların da olduğu yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.