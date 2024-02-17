Muhammet Karavuş, gümüş madalya kazandı
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammet Karavuş, serbest stil 57 kiloda Ermenistan'dan Arsen Harutyunyan'a finalde kaybetti ve gümüş madalya aldı.
Giriş: 17.02.2024 - 19:44 Güncelleme: 17.02.2024 - 19:44
Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda serbest stil 57 kiloda mindere çıkan Muhammet, finalde son iki yılın Avrupa şampiyonu Ermeni sporcu Arsen Harutyunyan'la karşılaştı.
Rakibine ilk dakika içinde teknik üstünlükle 10-0 kaybeden milli sporcu, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.