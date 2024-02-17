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        Haberler Spor Diğer Güreş Muhammet Karavuş, gümüş madalya kazandı - Diğer Haberleri

        Muhammet Karavuş, gümüş madalya kazandı

        Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammet Karavuş, serbest stil 57 kiloda Ermenistan'dan Arsen Harutyunyan'a finalde kaybetti ve gümüş madalya aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 19:44 Güncelleme: 17.02.2024 - 19:44
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        Muhammet Karavuş gümüş madalya kazandı
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        Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda serbest stil 57 kiloda mindere çıkan Muhammet, finalde son iki yılın Avrupa şampiyonu Ermeni sporcu Arsen Harutyunyan'la karşılaştı.

        Rakibine ilk dakika içinde teknik üstünlükle 10-0 kaybeden milli sporcu, organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

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