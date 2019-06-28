Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTurizm

Muhittin Böcek: Turistten ayak bastı parası alınmalı

DHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya gibi 14-15 milyon turist ağırlayan bir şehrin belediye gelirlerinin hizmet edebilme noktasında yetersiz kaldığını belirterek, turistlerden 'ayak bastı parası' alınması gerektiğini söyledi. Böcek, bunun için bakanlığın yasa çıkarması gerektiğine değindi.

Antalya

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şehre gelen her turistten 'ayak bastı' parası alınması önerisinde bulundu.

Böcek,  Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) kuruluşunun 35'inci yılı dolayısıyla düzenlenen geceye katıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Antalya'yı içine alacak Antalya Turizm Birliği'nin kurulması için çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Böcek, tanıtımın önemine değindi.

TURİZM BİRLİĞİ KURULACAK

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede konuşan Başkan Böcek, 35 yılı geride bırakan AKTOB'un geçmiş ve şimdiki dönem yöneticilerine teşekkür etti. Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptığı 4 dönem boyunca her zaman turizmcilerle kol kola çalıştığını söyleyen Başkan Böcek, "46 ülkeye gittik ve birçok fuara katıldık. Bugün itibariyle de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Gazipaşa'dan Kaş'a kadar başta tanıtım olmak üzere yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız. Diğer ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla turizm birliği çatısı altında Antalya'mızda güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz" dedi.

TANITIMIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Kurulacak turizm birliğinin Antalya'nın tanıtımı için önemli çalışmalar yapacağını ifade eden Başkan Böcek, ilçe belediyelerin de mutlaka bu birlik içerisinde yer alması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Böcek, turizm birliği ile ilgili şunları söyledi: "İlçeler bu birliğin ve tanıtımın içinde mutlaka olmalı ama öncelik Antalya olmalı. Önce Antalya'yı tanıtacağız ki sonra ilçelerini tanıtabilelim. Biz tanıtımı birlikte yapacağız. Tanıtımlara buna göre para harcayacağız. Küçük birikimlerle bu olmuyor. Antalya bir bütün olarak tanıtılmalı. Turizm yapılan ilçelerde daha düzenli olunmalı. Avrupa Birliği'ne uyum içinde olunmalı."

BELEDİYE GELİRLERİ DÜŞÜK

Başkan Böcek, 14-15 milyon turist ağırlayan Antalya'nın belediye gelirlerinin son derece düşük kaldığına dikkat çekerek, birçok ülkede uygulandığı gibi Antalya'da da ayak bastı parası uygulanabileceğini söyledi. 700 bin yatağa sahip Antalya'nın 14-15 milyon turist ağırladığını belirten Başkan Böcek, "Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 68'i Antalya'ya geliyor. Bu ayak bastı parasının alınması lazım" dedi. Bununla ilgili Turizm Bakanlığı'nın yasa çıkarması gerektiğine işaret eden Başkan Böcek, kurulması planlanan turizm birliği ile ilçelerle birlikte tüm Antalya'nın turizm için tek çatı altında toplanacağını ve bu sayede daha güçlü olunacağını ifade etti. Gecede, opera sanatçısı Hakan Aysev de konser verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Mayıs ayı turizm rakamları belli oldu
TURİZMMayıs ayı turizm istatistikleri belli oldu
Otel doluluk oranı haziranda toparlandı
TURİZMOtel doluluk oranı haziranda arttı
Prontotour TL'ye geçti!
TURİZMProntotour TL'ye geçti!
Oteller 2119'da böyle olacak
TURİZMİşte geleceğin oteli
Avrupalı turist Beyoğlu'na geri döndü
TURİZMGeri döndüler!
"Sadece gulet değil motor yatta da iyi projelere imza atıyoruz"
TURİZM"Motor yatta da iyi projelere imza atıyoruz"
Marmaris'te kruvaziyer turizmi
TURİZMMarmaris'te kruvaziyer turizmi
Bodrum'da turist yoğunluğu
TURİZMİstanbul'dan Bodruma akın!
TÜRSAB YK Başkanı Bağlıkaya: Türkiye rekor kırmaya devam edecek
TURİZM"Türkiye rekor kırmaya devam edecek"
Turizmcide "Rus polisi" sevinci
TURİZMTurizmcide "Rus polisi" sevinci

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X