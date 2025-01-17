Muhtar maaşını öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Batı Karakoç Mahallesi Muhtarı Hacı Kaya, seçim zamanı kendisini destekleyenlere muhtarlığı kazandığı takdirde maaşını hiç kullanmayacağını ve bunu başta öğrenciler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine aktaracağını söyledi. Muhtar Kaya, seçimi kazanmasının ardından aldığı maaşını öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

Muhtar olduktan sonra maaşını vakfettiğini belirten Kaya, "Bu parayı almayacağımı söyledim. Şu anda bir öğrencim ilahiyat okuyor. Babasının durumu yok, her ay ona bir miktar gönderiyorum. Kur'an kursumuz var, onlara iletiyorum. Talep geliyor, köy imamı arıyor. Bir yerde talep var, ihtiyaç sahibidir. Ona aktarıyorum o da ona aktarıyor. Köyde iki üç aile var. Her ay direkt onlara aktarıyorum. Süt kardeşim Servet Kaya, çok okuyor, benim o kadar bilgim yok. Okuyordu, bana söylüyordu bende etkilenerek bu şekilde devam ediyorum" dedi.