Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 'İmroz'da Bahar', adada yolları kesişen iki farklı hayatın ikinci bir baharın ihtimalinde buluşma hikâyesine odaklanıyor. Film, 'İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?' sorusuna yanıt arayan bir öyküyü izleyiciyle buluşturacak.