Halit Ergenç ile Meryem Uzerli yıllar sonra aynı projede
'Muhteşem Yüzyıl'ın başrol oyuncuları Halit Ergenç ile Meryem Uzerli, 15 yıl sonra ilk kez aynı projede yer alacak
2011-2014 yılları arasında ekrana gelen 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Kanuni Sultan Süleyman' ve 'Hürrem Sultan' karakterlerine hayat veren Halit Ergenç ile Meryem Uzerli, 15 yıl sonra ilk kez aynı projede buluşmaya hazırlanıyor.
Ergenç ile Uzerli, 'İmroz'da Bahar' adlı filmde yeniden bir araya geliyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 'İmroz'da Bahar', adada yolları kesişen iki farklı hayatın ikinci bir baharın ihtimalinde buluşma hikâyesine odaklanıyor. Film, 'İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?' sorusuna yanıt arayan bir öyküyü izleyiciyle buluşturacak.
Filmin yönetmen koltuğunda, 'Sonbahar', 'Karanlık Gece', 'Erken Kış' ve 'Aşıklar Bayramı' gibi yapımlarla tanınan ödüllü yönetmen Özcan Alper oturacak.
TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDENİYLE DİZİDEN AYRILMIŞTI
Öte yandan Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteri ile adını duyurmuştu. Babası Türk, annesi Alman olan oyuncu, dizinin 100'üncü bölümünde tükenmişlik sendromuna yakalandığı için diziden aniden ayrılmıştı.
İKİ ÇOCUK ANNESİ
Yaşamının büyük bir kısmını Almanya'da geçiren Meryem Uzerli'nin, 2014'te Can Ateş ile birlikteliğinden Lara isimli kızı dünyaya geldi. Uzerli, 2021'de de Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi. Oyuncu, ikinci kızı Lily Koi'nin babasının kimliğini kamuoyundan gizli tutmayı tercih etti.