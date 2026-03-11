Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Muhteşem Yüzyıl'ın başrol oyuncuları Halit Ergenç ile Meryem Uzerli 15 yıl sonra aynı projede

        Halit Ergenç ile Meryem Uzerli yıllar sonra aynı projede

        'Muhteşem Yüzyıl'ın başrol oyuncuları Halit Ergenç ile Meryem Uzerli, 15 yıl sonra ilk kez aynı projede yer alacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 09:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2011-2014 yılları arasında ekrana gelen 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Kanuni Sultan Süleyman' ve 'Hürrem Sultan' karakterlerine hayat veren Halit Ergenç ile Meryem Uzerli, 15 yıl sonra ilk kez aynı projede buluşmaya hazırlanıyor.

        2

        Ergenç ile Uzerli, 'İmroz'da Bahar' adlı filmde yeniden bir araya geliyor.

        3

        Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 'İmroz'da Bahar', adada yolları kesişen iki farklı hayatın ikinci bir baharın ihtimalinde buluşma hikâyesine odaklanıyor. Film, 'İmroz’un baharında aşk yeniden mümkün mü?' sorusuna yanıt arayan bir öyküyü izleyiciyle buluşturacak.

        4

        Filmin yönetmen koltuğunda, 'Sonbahar', 'Karanlık Gece', 'Erken Kış' ve 'Aşıklar Bayramı' gibi yapımlarla tanınan ödüllü yönetmen Özcan Alper oturacak.

        5

        TÜKENMİŞLİK SENDROMU NEDENİYLE DİZİDEN AYRILMIŞTI

        Öte yandan Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteri ile adını duyurmuştu. Babası Türk, annesi Alman olan oyuncu, dizinin 100'üncü bölümünde tükenmişlik sendromuna yakalandığı için diziden aniden ayrılmıştı.

        6

        İKİ ÇOCUK ANNESİ

        Yaşamının büyük bir kısmını Almanya'da geçiren Meryem Uzerli'nin, 2014'te Can Ateş ile birlikteliğinden Lara isimli kızı dünyaya geldi. Uzerli, 2021'de de Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi. Oyuncu, ikinci kızı Lily Koi'nin babasının kimliğini kamuoyundan gizli tutmayı tercih etti.

        #Halit Ergenç
        #Meryem Uzerli
        #muhteşem yüzyıl
        #Özcan Alper
        #İmrozda Bahar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Axios yazdı: ABD'den İsrail'e İran mesajı
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        Aynı taksi durağında 2.cinayet!
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İnternetten yemek siparişinde yeni dönem
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        Sivilcenin olumlu bir özelliği ortaya çıktı!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        "Yakışıklıyım diye rolleri kaçırdım"
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!