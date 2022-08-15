Gösterim tarihi belirlendi

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Yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği; yeni sinema sezonunun en çok konuşulacak komedisi ‘Müjdemi İsterim’in vizyon tarihi belli oldu.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı, senaryosunu Olcay Onur Kaya’nın kaleme aldığı komedi filmi ‘Müjdemi İsterim’, 18 Kasım’da vizyona girecek. Filmde Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür, İlker Aksum gibi yıldız isimler yer alıyor.

İlker Aksum - Mehmet Özgür - Ecem Erkek - Ahmet Kural

Gelecek sinema mevsiminin iddialı yapımlarından biri olacak ‘Müjdemi İsterim’, üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde’nin eğlenceli hikâyesini anlatacak.