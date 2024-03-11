Mukabele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Mukabele saatleri ve kanalları 2024
Ramazan ayının ilk gününde Mukabele dinlemek isteyenler Mukabele saatleri ve kanalları listesini araştırıyor. Mukabele birçok televizyon kanalında sahur saatinden önce veya sonra düzenlenebiliyor. İzleyenler gün içerisinde farklı saatlerde yayınlanan mukabele programlarını takip edebiliyorlar. Mukabele genelde Ramazan ayının 1. gününde yani 11 Mart'ta başlar ve Arefe günü sona erer. Peki Mukabele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Mukabele saatleri, kanalları, yayın bilgisi 2024
Mukabele tarihi, saati ve kanal bilgisi Ramazan ayına girilmesiyle merak ediliyor. Mukabele, karşılıklı olarak Kur'an-ı Kerim'in okunması anlamına geliyor. Mukabele programları ise her sene televizyon kanallarında yer alıyor. Ramazan ayında televizyonda Kur'an-ı Kerim'in okunmasını takip etmek isteyenler Mukabele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, Ramazan ayı mukabele saatleri ve kanal listesi nasıl sorusuna yanıt arıyor. İşte Mukabele saatleri ve kanalları 2024
MUKABELE NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Mukabele birçok televizyon kanalında sahur saatinden önce veya sonra düzenlenebiliyor. İzleyenler gün içerisinde farklı saatlerde yayınlanan mukabele programlarını takip edebiliyorlar.
Diyanet TV’de mukabele her gün saat 07:00’de ve 15.00'te yayınlanacak.
Diyanet TV'nin yanı sıra TRT 1 ve Haber 7'de mukabele yayınlarının yapılması bekleniyor.
MUKABELE NASIL OKUNUR?
Mukabele karşılık verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesi anlamına gelen mukabele okumanın adabı sırasıyla şu şekilde olmalı: Okumaya başlamadan önce ağzı misvakla temizlemek. Kur'an'ı mescit veya bir başka temiz yerde okumak. Kıbleye yönelmek.
Allah Teala'nın: "Kur'an okuyacak olduğun zaman,kovulmuş şeytandan Allah'a sığın" ayeti (Nahl, 98) mucebince Kur'an okumaya başlarken euzü çekmek. Tevbe Suresi hariç her surenin başında besmele çekmek. Okunan Kur'an ayetlerini huşu ile dinleyip anlamları hakkında düşünmek. Sesi güzelleştirmek ve Kur'an'ı tane tane okumak. Aceleci davranmamak. Med kaidelerine uymak.
MUKABELE NEDİR?
Mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir.
Mukabele anlamca karşılıklı verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Kur'an, Hz. Peygamber'in son Ramazan'ında okuduğu sıralama ile vefatından sonra Hz. Ebubekir zamanında mushaflaştırılmış, Hz. Osman zamanında teksir edilerek büyük şehirlere gönderilmiştir.
600'den fazla sahifeden oluşan kitap düzeni, takriben 20 sayfadan oluşan 30 cüze bölündü. Özellikle Ramazan aylarında her gün bir cüz okuyarak bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona okuma geleneği içinden mukabele geleneği doğmuştur.