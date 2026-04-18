Munir, ateşkes için görüşmeler yaptı

Dün gece Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir Antalya'ya geldi ve burada 4-5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynakların aktardığına göre, ABD ve İran nükleer dosyalarında neredeyse yüzde 80 oranında uzlaştı.

Uzlaşılan formüle göre, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülkesi hedefi çıkarılacak; Türkiye ve Pakistan arasında gönderilebilecek ülkeler de mevcut. Edinilen bilgiye göre ABD'ye aktarılan bilgilerin serbest bırakılması karşılığında bu uranyumu almayı teklif etti; Ancak İran bu teklife yanaşmadı.

ABD 20 YIL, İRAN İSE 5 YIL ÖNERMİŞTİ

Nükleer dosyada uzlaşılan bir başka konu ise uranyum zenginleştirmenin durdurulma süresidir. ABD daha önce 20 yıl, İran ise 5 yıl önermişti. Son teklifin 10-12 ya da 15 yıllık bir durma süresi olduğu yerde kullanıldı.

Müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD ve İran tarafından yapılması, doğru yöne doğru yaklaştı; Ancak başta Körfez ülkeleri olmak üzere pek çok ülke, bunun yerine seyrüsefer özgürlüğünü kısıtlayacağı yerde çekince ortaya koyuyor.

Müzakereler büyük bir çekince sürerken, İran içinde bazı süreç sürecinden rahatsızlık duyma olasılığı ve İsrail'in ateşkesi baltalamaya yönelik bir girişimde bulunur.