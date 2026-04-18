        Haberler Dünya Munir, ateşkes için görüşmeler yaptı | Dış Haberler

        Munir, ateşkes için görüşmeler yaptı

        Habertürk'ün Antalya Diplomasi Forumu kapsamında edindiği perde arkası bilgilere göre, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in ateşkes için 4-5 saatlik görüşmeler yaptığı görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 18:41
        Munir, ateşkes için görüşmeler yaptı

        Dün gece Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir Antalya'ya geldi ve burada 4-5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

        Kaynakların aktardığına göre, ABD ve İran nükleer dosyalarında neredeyse yüzde 80 oranında uzlaştı.

        Uzlaşılan formüle göre, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu ülkesi hedefi çıkarılacak; Türkiye ve Pakistan arasında gönderilebilecek ülkeler de mevcut. Edinilen bilgiye göre ABD'ye aktarılan bilgilerin serbest bırakılması karşılığında bu uranyumu almayı teklif etti; Ancak İran bu teklife yanaşmadı.

        ABD 20 YIL, İRAN İSE 5 YIL ÖNERMİŞTİ

        Nükleer dosyada uzlaşılan bir başka konu ise uranyum zenginleştirmenin durdurulma süresidir. ABD daha önce 20 yıl, İran ise 5 yıl önermişti. Son teklifin 10-12 ya da 15 yıllık bir durma süresi olduğu yerde kullanıldı.

        Müzakerelerde Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ABD ve İran tarafından yapılması, doğru yöne doğru yaklaştı; Ancak başta Körfez ülkeleri olmak üzere pek çok ülke, bunun yerine seyrüsefer özgürlüğünü kısıtlayacağı yerde çekince ortaya koyuyor.

        Müzakereler büyük bir çekince sürerken, İran içinde bazı süreç sürecinden rahatsızlık duyma olasılığı ve İsrail'in ateşkesi baltalamaya yönelik bir girişimde bulunur.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Doku soruşturması: 7 şüpheli daha adliyede!

        Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        ABD Başkanı Trump: İran bize şantaj yapamaz
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Bernardo Silva'ya Çizme kancası!
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        "Kırmızı kart verilmeliydi"
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu 9 oldu!
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Tuba Ünsal'dan eski eşine tepki
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?