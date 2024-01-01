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        Haberler Yaşam Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki ağaçlar, soğuk nedeniyle kırağı tuttu

        Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki ağaçlar, soğuk nedeniyle kırağı tuttu

        Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 01.01.2024 - 09:54
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        Munzur ve Mercan Dağları arasında kurulu ilçede, bir süre önce etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

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        Dondurucu soğuklar sebebiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki kavak, söğüt, meşe ve yabani meyve ağaçları kırağıyla kaplandı.

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        Karlı dağlar ve tepelerle bütünleşen ağaçlar, güzel görüntü oluşturdu.

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        #Munzur Vadisi Milli Parkı
        #Tunceli
        #haberler
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