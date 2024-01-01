Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki ağaçlar, soğuk nedeniyle kırağı tuttu
Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu
Giriş: 01.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 01.01.2024 - 09:54
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Munzur ve Mercan Dağları arasında kurulu ilçede, bir süre önce etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.
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Dondurucu soğuklar sebebiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki kavak, söğüt, meşe ve yabani meyve ağaçları kırağıyla kaplandı.
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Karlı dağlar ve tepelerle bütünleşen ağaçlar, güzel görüntü oluşturdu.
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