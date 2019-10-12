Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurmuştu. Barış Pınarı Harekatı'nın 4'ncü gününde şarkıcı Demet Akalın ve komedyen Cem Yılmaz'ın ardından Murat Boz da Mehmetçik Vakfı'na bağış yapacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boz, şu ifadeleri kullandı:

"Aralık ayında yapılması planlanan Antalya konser gelirimizin tamamını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı’na bağışlıyorum. 'Türkiye Mehmetçik’e, Mehmetçik Türk Milletine emanettir"

DEMET AKALIN: KONSER GELİRİMİZ ASLAN PARÇALARINA GİDECEK

Akalın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Yarın ki Bostancı konserimizin tüm geliri Aslan parçalarına gidecek. Bizim elimizden gelen bu. Verilecek her türlü görevde en başa yazın beni... Devletimizin, askerimizin her daim yanındayım... Yüce Rabbim'den tek duamız burunları bile kanamadan yurda dönmeleri..." açıklamasını yapmıştı.

CEM YILMAZ: GÖSTERİNİN TÜM GELİRİNİ MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLADIM

Cem Yılmaz ise, "29 Ekim 2019'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılacak gösterimizin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladığımı tüm sevenlerime duyuruyorum. Birlik ve beraberlikten nasibini almamış sosyal medya ruhunu, memleketime daha faydalı işlerde görmek dileğiyle" ifadelerini kullanmıştı.