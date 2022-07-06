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Murat Boz'dan Tuba Büyüküstün'e: İyi ki doğdun!

Murat Boz, daha önce aşk yaşadığı konuşulan ancak haklarında çıkan iddiaları yalanlayan Tuba Büyüküstün'ün doğum gününü kutladı. Şarkıcı, Büyüküstün'e, "İyi ki doğdun..." sözleriyle seslendi

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  • Murat Boz'dan Tuba Büyüküstün'e: İyi ki doğdun! - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz aylarda aynı dizide rol alan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un aşk yaşadığı iddia edilmişti. Büyüküstün, hakkında çıkan haberlerin ardından, "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil." açıklamasını yapmıştı.
  • Murat Boz'dan Tuba Büyüküstün'e: İyi ki doğdun! - Magazin haberleri

    "İYİ Kİ DOĞDUN"

    Daha önce dedikoduları yalanlayan ikiliden Tuba Büyüküstün, dün 40 yaşına bastı. Boz, ünlü oyuncunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Yakın arkadaşları Rıza Kocaoğlu ile birlikte verdiği pozları yayınlayan Murat Boz, Büyüküstün'e, "İyi ki doğdun Tubi..." sözleriyle seslendi.

    Karede bir hayli keyifli olduğu görülen ünlü isim de Boz'a, "Teşekkür ederim..." yanıtını verdi ve mesajına beyaz kalp emojisi eklemeyi ihmal etmedi.

    Fotoğraf: Instagram
  • Murat Boz'dan Tuba Büyüküstün'e: İyi ki doğdun! - Magazin haberleri

    YİNE BİR ARADALAR

    İkili, aylar sonra yine aynı karede görüntülenmişti. Ekip yemeğinde buluşan çift, birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınlamayı ihmal etmemişti.
  • Murat Boz'dan Tuba Büyüküstün'e: İyi ki doğdun! - Magazin haberleri

    Büyüküstün'ün ile Boz'un samimi halleri ve yan yana oturması dikkatlerden kaçmamıştı. Çiftten Murat Boz'un, ünlü oyuncuya bakışları da olay olmuştu.
  • Murat Boz'dan Tuba Büyüküstün'e: İyi ki doğdun! - Magazin haberleri

    BOĞAZ'DA YEMEK

    İkilinin daha önce de Beykoz'daki bir mekanda baş başa yemek yediğine ilişkin haberler basına yansımıştı. Çift, rol arkadaşlarıyla Alaçatı'da bir mekanda buluşmuştu. Büyüküstün ve Boz'un yan yana verdiği poz hayranlarını heyecanlandırmıştı.
  • Murat Boz'dan Tuba Büyüküstün'e: İyi ki doğdun! - Magazin haberleri

    SON BİRLİKTELİĞİ 3 YIL SÜRDÜ

    Büyüküstün son olarak işletmeci Umut Evirgen aşk yaşamıştı. Yaklaşık 3 yıl birlikte olan ikili, 2020'nin mayıs ayında ilişkilerini noktalamıştı.
  • Murat Boz'dan Tuba Büyüküstün'e: İyi ki doğdun! - Magazin haberleri

    6 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

    Büyüküstün, 2011'de evlendiği oyuncu ve yönetmen Onur Saylak'tan 2017'de boşanmıştı. Haklarında zaman zaman boşanacaklarına dair haberler çıkan ancak her seferinde iddiaları yalanlayan çift, evliliklerini tek celsede noktalamıştı.
  • Murat Boz'dan Tuba Büyüküstün'e: İyi ki doğdun! - Magazin haberleri

    İKİ KIZI VAR

    Büyüküstün'ün bu evliliğinden 9 yaşında Maya ve Toprak adında ikiz kızları bulunuyor.

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