41 yaşındaki ünlü oyuncu, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

'RamBel' adı altında eşime hakaretler yağdıran, bana emir kipleri ile mesajlar atanlar, o hakaret ettiğiniz kadın 5 kez bebek kaybetti. Bunlardan birinde bu dizi için başrol kadın ismi baktığımız sırada Esra'yı önerdi ve kimyamızın uyacağını söyledi. Benim de kanal ve yapıma iletmem sonucunda eşimin haklı olduğunu gördük.

Bu bir dizi ve en profesyonel halimizle duruşumuza da devam edeceğiz. Bunları yazdım, belki içinde biraz öğretici bir şeyler bulursunuz diye. 'Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir.' Bu durumdan ne ben mutluyum, ne de Esra ki, sizi daha önce uyardı. Umarım sonlanır, sağlıcakla...