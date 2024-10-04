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        Muratpaşa Belediyesi'nden yaşlılar için yoga etkinliği

        Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, her yıl 1 Ekim'de kutlanan "Dünya Yaşlılar Günü" etkinlikleri kapsamında Falez Yaşlı Evi'nde yoga etkinliği düzenledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 10:53 Güncelleme: 04.10.2024 - 10:53
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        Muratpaşa'da yaşlılara yoga
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        Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, Falez, Fener, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever mahallelerinde bulunan yaşlı evi üyelerini yoga etkinliğinde bir araya getirdi.

        Belediyenin "Dünya Yaşlılar Günü" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte 200'den fazla üye, eğitmen eşliğinde yoga yaparak kas güçlerini geliştirirken aynı zamanda ruhsal olarak dinlenme fırsatı buldu.

        Yoga eğitmeni Gerontoloji Uzmanı Damla Cifcifli Tören, yaşlıları hayatın içinde tutmak ve topluma daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evlerinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

        Damla Cifcifli Tören, kas gücünü artırmaya yönelik esneme hareketleri ile eklem ve fıtık ağrılarını hafifletici egzersizler yaptıklarını belirtti.

        Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evi üyelerinden Nevzat Çöl, emekli olduktan sonra bu tür etkinliklere yöneldiğini ve vücudunu daha zinde tutmak adına birçok etkinliğe katıldığını söyledi.

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