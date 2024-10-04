Muratpaşa'da yaşlılara yoga

Antalya'nın Muratpaşa Belediyesi, Falez, Fener, Soğuksu, Kızılsaray ve Konuksever mahallelerinde bulunan yaşlı evi üyelerini yoga etkinliğinde bir araya getirdi.

Belediyenin "Dünya Yaşlılar Günü" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte 200'den fazla üye, eğitmen eşliğinde yoga yaparak kas güçlerini geliştirirken aynı zamanda ruhsal olarak dinlenme fırsatı buldu.

Yoga eğitmeni Gerontoloji Uzmanı Damla Cifcifli Tören, yaşlıları hayatın içinde tutmak ve topluma daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla Muratpaşa Belediyesi'nin yaşlı evlerinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.