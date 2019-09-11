İngiltere Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu'nda Kosova'yı 5-3 mağlup etti.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Kosova olurken Fenerbahçe forması giyen yıldız golcü Vedat Muric'in asistinde Valon Berisha, Kosova'yı henüz 1. dakikada 1-0 öne geçiren golü kaydetti!

İngiltere'nin bu gole cevabı gecikmedi: Michael Keane'in asistini gole çeviren Raheem Sterling skoru eşitleyen golü kaydetti.

Golden sonra baskısını artıran İngiltere 19. dakikada kaptanı Harry Kane ile öne geçti.

Dakikalar 38'i gösterdiğinde Kosova Milli Takımı adına talihsiz bir an yaşandı ve Mergim Vojvoda kendi kalesine attığı golle farkın 2'ye çıkmasına neden oldu.

SANCHO'DAN 2 DAKİKADA 2 GOL!

İngiltere'de ilk yarının sonlarında Borussia Dortmund forması giyen genç futbolcu Jadon Sancho sahne aldı! Raheem Sterling'in asistinde 44. dakikada skoru 4-1'e getiren Sancho, bir dakika sonra yine Sterling'in pasında farkı 4'e çıkaran golü kaydetti!

KOSOVA İKİNCİ YARIYA DA HIZLI BAŞLADI!

Kosova Milli Takımı ikinci yarıya da hızlı başladı. 49. dakikada topla ceza sahası dışında buluşan Vedat Muric, harika bir pasla topu Berisha ile buluşturdu ve Berisha, farkı 3'e indirdi!

Bu golden sadece 6 dakika sonra Muric bir kez daha sahne aldı! Kazanılan penaltı vuruşunu 55. dakikada gole çeviren Muric, skoru 5-3'e getirdi.

İngiltere'de Harry Kane, 65. dakikada bir penaltı kaçırdı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca İngiltere sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrıldı. Vedat Muric ise 1 gol 2 asistle geceye damga vurdu.

İngiltere bu galibiyetle 4'te 4 yaptı ve puanını 12'ye yükseltti. Kosova ise 5. maçında ilk mağlubiyetini aldı, haftayı 8 puanla tamamladı.