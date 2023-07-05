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Mürselat Suresi okunuşu: Mürselat Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Mürselat Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 50 ayettir. Sure, adını birinci ayette geçen “elMürselat” kelimesinden almıştır. Mürselat, gönderilenler demektir. Surede başlıca, kıyametin, hesap ve azabın gerçekleşeceği, Allah’ın kudreti ve günahkarların akıbeti konu edilmektedir. Mürselat Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

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  • Mürselat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Mürselat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Mürselat Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Mürselat Suresi, Kur'an'ın 77. suresidir. Sure, 50 ayetten oluşur. Mekke'de indirildiğine inanılan sure ismini ilk ayette geçen ve gönderilenler anlamına gelen mürselat kelimesinden alır. Mürselat Suresi'nde kıyamet gününden ve bu günde inkarcılar ile inananların durumlarından bahsedilir. Mürselat Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Mürselat Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
  • Mürselat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Mürselat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Mürselat Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1.Vel murselati urfa(urfen).

    2.Fel asıfati asfa(asfen).

    3.Ven naşirati neşran.

    4.Fel farikati ferka(ferkan).

    5.Fel mulkıyati zikra(zikran).

    6.Uzran ev nuzra( nuzran).

    7.İnnema tuadune le vakıun.

    8.Fe izan nucumu tumiset.

    9.Ve izas semau furicet.

    10.Ve izal cibalu nusifet.

    11.Ve izar rusulu ukkıtet.

    12.Li eyyi yevmin uccilet.

    13.Li yevmil fasli.

    14.Ve ma edrake ma yevmul fasli.

    15.Veylun yevme izin lil mukezzibin(mukezzibine).

    16.E lem nuhlikil evvelin(evveline).

    17.Summe nutbiuhumul ahırin(ahırine).

    18.Kezalike nef'alu bil mucrimin(mucrimine).

    19.Veylun yevme izin lil mukezzibin(mukezzibine).

    20.E lem nahlukkum min main mehin(mehinin).

    21.Fe cealnahu fi kararin mekin(mekinin).

    22.İla kaderin ma'lum(ma'lumin).

    23.Fe kaderna fe ni'mel kadirun(kadirune).

    24.Veylun yevme izin lil mukezzibin(mukezzibine).

    25.E lem nec'alil arda kifata(kifaten).

    26.Ahyaen ve emvata(emvaten).

    27.Ve cealna fiha ravasiye şamihatin ve eskaynakum maen furata(furaten).

    28.Veylun yevme izin lil mukezzibin(mukezzibine).

    29.İntaliku ila ma kuntum bihi tukezzibun(tukezzibune).

    30.İntaliku ila zıllin zi selasi şuab(şuabin).

    31.La zalilin ve la yugni minel leheb(lehebi).

    32.İnneha termi bi şerarin kel kasr(kasri).

    33.Ke ennehu cimaletun sufrun.

    34.Veylun yevme izin lil mukezzibin(mukezzibine).

    35.Haza yevmu la yentıkun(yentıkune).

    36.Ve la yu'zenu lehum fe ya'tezirun(ya'tezirune).

    37.Veylun yevme izin lil mukezzibin(mukezzibine).

    38.Haza yevmul fasli, cema'nakum vel evvelin(evveline).

    39.Fe in kane lekum keydun fe kiduni.

    40.Veylun yevme izin lil mukezzibin(mukezzibine).

    41.İnnel muttakine fi zılalin ve uyun(uyunin).

    42.Ve fevakihe mimma yeştehun(yeştehune).

    43.Kulu veşrabu henien bima kuntum ta'melun(ta'melune).

    44.İnna kezalike neczil muhsinin(muhsinine).

    45.Veylun yevme izin lil mukezzibin(mukezzibine).

    46.Kulu ve temetteu kalilen innekum mucrimun(mucrimune).

    47.Veylun yevme izin lil mukezzibin(mukezzibine).

    48.Ve iza kile lehumurkeu la yerkeun(yerkeune).

    49.Veylun yevme izin lil mukezzibin(mukezzibine).

    50.Fe bi eyyi hadisin ba'dehu yu'minun(yu'minune).
  • Mürselat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Mürselat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Mürselat Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.

    8.Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman,

    9.Gök yarıldığı zaman,

    10.Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman,

    11.Peygamberler için (ümmetlerine şahitlik etmek üzere) vakit belirlendiği zaman (kıyamet gerçekleşir).

    12.(Bu) hangi güne ertelenmiştir?

    13.Hüküm ve ayırım gününe.

    14.Hüküm ve ayırım gününü sen ne bileceksin.

    15.O gün vay yalanlayanların haline!

    16.Biz öncekileri helak etmedik mi?

    17.Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız.

    18.Biz suçlulara işte böyle yaparız.

    19.O gün vay yalanlayanların haline!

    20.Biz sizi bayağı bir sudan (meniden) yaratmadık mı?

    21, 22.Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir yerde (ana rahminde) tuttuk.

    23.Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz!

    24.O gün vay yalanlayanların haline!

    25, 26.Biz yeryüzünü dirileri de ölüleri de toplayan (bir yurt) yapmadık mı?

    27.Orada sabit yüce dağlar yaratmadık mı, size tatlı bir su içirmedik mi?

    28.O gün vay yalanlayanların haline!

    29.Onlara şöyle denecek: "Yalanlamakta olduğunuz şeye (cehennem azabına) gidin."

    30, 31."Üç kola ayrılmış gölgeye gidin ki, o ne gölgelendirir ne de alevden korur."

    32.Şüphesiz cehennem, her biri saray büyüklüğünde kıvılcımlar saçar.

    33.Bunlar sanki birer kızıl devedir.

    34.O gün vay yalanlayanların haline!

    35.Bu, konuşamayacakları gündür.

    36.Onlara izin de verilmez ki, özür dilesinler.

    37.O gün vay yalanlayanların haline!

    38.Bu, hüküm ve ayırma günüdür. Sizi ve öncekileri bir araya toplamışızdır.

    39.Eğer bir tuzağınız varsa haydi bana tuzak kurun!

    40.O gün vay yalanlayanların haline!

    41.Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, gölgeler içinde ve pınar başlarındadırlar.

    42.Canlarının çektiği meyveler içerisindedirler.

    43."Yapmakta olduğunuz şeylere karşılık afiyetle yiyin için."

    44.Şüphesiz biz iyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız.

    45.O gün vay yalanlayanların haline!

    46.Ey inkar edenler! (Dünyada) yiyin ve birazcık yararlanın! Şüphesiz sizler suçlularsınız.

    47.O gün vay yalanlayanların haline!

    48.Onlara, "Rüku edin (namaz kılın)" dendiği zaman rüku etmezler.

    49.O gün vay yalanlayanların haline!

    50.Onlar artık ondan (Kur'an'dan) sonra hangi söze inanacaklar?
  • Mürselat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Mürselat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Mürselat Suresi Konusu

    Surede ağırlıklı olarak Allah’ın varlığı, birliği, kudreti, melekler, kıyamet, öldükten sonra dirilme, ahiret hayatı ve orada müminler için hazırlanmış olan nimetler, suçlulara verilecek cezalar ve gayb alemi gibi itikadi konular canlı ve eğitici bir üslup içinde ele alınmaktadır.

    Mürselat Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada yetmiş yedinci, iniş sırasına göre otuz üçüncü suredir. Hümeze suresinden sonra, Kaf suresinden önce Mekke’de inmiştir. 48. ayetinin Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (Şevkani, V, 411; İbn Aşur, XXIX, 418).
  • Mürselat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Mürselat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    Mürselat Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    İlk üç ayette üzerlerine yemin edilerek muhatapların dikkatleri çekilen şeyler bazı tefsircilere göre rüzgar, fırtına, bulut gibi tabiat olaylarıdır (bk. Zariyat 51/1-4). Diğer tefsircilere göre ise daha sonraki üç ayette olduğu gibi bunlarla da Cebrail, melekler, vahiy ve kitap kastedilmiştir.

    Melekler vahyi getirirken rüzgarlar gibi esmişler, yeryüzünde Allah’ın dinini yaymışlar, getirdikleri vahiy sayesinde inkarcılık ve cehalet yüzünden ölü hale gelen ruhlar dirilmiş, hak ile batıl birbirinden ayrılmış, insanların tövbe edip arınmaları sağlanmıştır (Zemahşeri, IV, 202; bilgi için bk. Razi, XXX, 264-268; İbn Aşur, XXIX, 419-423; Ateş, X, 264-266).

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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