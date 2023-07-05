Mürselat Suresi Konusu

Surede ağırlıklı olarak Allah’ın varlığı, birliği, kudreti, melekler, kıyamet, öldükten sonra dirilme, ahiret hayatı ve orada müminler için hazırlanmış olan nimetler, suçlulara verilecek cezalar ve gayb alemi gibi itikadi konular canlı ve eğitici bir üslup içinde ele alınmaktadır.

Mürselat Suresi Nuzül

Mushaftaki sıralamada yetmiş yedinci, iniş sırasına göre otuz üçüncü suredir. Hümeze suresinden sonra, Kaf suresinden önce Mekke’de inmiştir. 48. ayetinin Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (Şevkani, V, 411; İbn Aşur, XXIX, 418).