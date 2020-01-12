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Musa Aydın: Hedefimiz olimpiyatlar için 12 kota almak

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, olimpiyatlar öncesi hazırlıkların sürdüğünü belirterek, "Hedefimiz olimpiyatlarda 12 kota almak" dedi. Aydın, geçtiğimiz ay antrenmanda sakatlanan şampiyon güreşçi Taha Akgül’ün son durumu hakkında ise, "Morali çok yüksek. En kısa zamanda mindere dönecektir" yorumunu yaptı

Güreş

Dünya Güreş Birliğinin (UWW) açıkladığı 2020 takviminde yer alan ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından erkekler serbest stil ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası'nda sona erdi. Turnuvada İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, sporcuların son durumları ve olimpiyat hazırlıkları hakkında bilgiler aktardı. 2020 Tokyo Olimpiyatları için hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Başkan Aydın, "Yaşar Doğu adına yapılan turnuvamız çok güzel geçti. Yaşar Doğu ahlakı ile örnek olmuş, Türk sporunun efsane ismi. Kendisi rahmet ve şükran ile anılıyorum. Turnuvamıza bu sene 19 ülkeden 250 sporcu katıldı. Yarışan, katılan her sporcumuzu tebrik ediyorum. Ülkemiz adına madalya alan sporcularımızı da tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta Roma’da bir turnuvamız var. Puanlı bir turnuva ve bizim için çok önemli. Ardından Avrupa Şampiyonası var Şubat ayında. Martın üçüncü haftasına Avrupa’da kota mücadelelerimiz olacak. Nisan ayının sonunda da dünya kota maçlarımız var. Bizim 12 kota hedefimiz var olimpiyatlarda. 12 sporumuz ile olimpiyatlara katılmak istiyoruz. İnşallah Avrupa ve dünya şampiyonalarında bu kotaları alırız. 2016 Rio’da ülkemizin kazandığı 8 madalyanın 5’ini güreşte aldık. Güreş Türk sporunun lokomotifi. Burada da bizim sorumluluğumuz çok yüksek. Tokyo olimpiyatlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

"TAHA'YA İNANIYORUZ"

Yaşar Doğu Güreş Turnuvası ve Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında antrenmanda sakatlanan ve bir operasyon geçiren milli güreşçi Taha Akgül’ün son durumu hakkında bilgi veren Aydın, "2016 Rio Olimpiyatları’nın şampiyonu Taha (Akgül) talihsiz bir sakatlık geçirdi. En kısa zamanda umarım mindere dönecektir. 2016 Rio Olimpiyatları öncesinde de yine böyle talihsiz bir sakatlık geçirdi. 2020 Olimpiyatları’nda da ülkemize altın madalya kazandıracağına inanıyoruz. Milletimizden de bu yolda dua bekliyoruz. Maç tecrübelerimizi arttırmak için maçlara çıkıyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirerek, olimpiyatlarda iyi sonuçlar almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Taha’nın moralinin çok yüksek olduğunu da söyleyen Başkan Aydın, "Güreşte bu tür sakatlıklar oluyor. Morali ve motivasyonu çok güzel. En kısa zamanda mindere dönecektir. İyi bir hazırlık dönemi geçirerek, olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecektir" şeklinde konuştu.

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