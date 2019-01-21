Aydın yaptığı açıklamada, bu yılın kendileri için olimpiyat arifesi olduğunu, eylül ayında Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda tüm sıkletlerde vizesi alarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istediklerini söyledi.
Olimpiyatlarda güzel bir programla ve dünyanın en güçlü güreş takımını kurarak Türkiye'yi temsil etmek istedikleri vurgulayan Aydın, "2019 yılı hedefimiz Dünya Şampiyonası ama nihai hedef olimpiyatlar." ifadesini kullandı.
Musa Aydın, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin elde ettiği 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandıklarını dile getirerek, Tokyo Olimpiyatları'nda bu sayının altına düşmemeyi, çıtayı yükselterek İstiklal Marşı'nı daha çok dinletmek istediklerini anlattı.
"GÜREŞ, TÜRK SPORUNUN LOKOMOTİF BRANŞI"
Türk spor tarihinde güreş alanında Avrupa ve dünya şampiyonalarında bin 609 madalya kazandıklarına dikkati çeken Aydın, şöyle devam etti:
"Olimpiyatlarda 94 madalyanın 63'ünü güreşte kazandık. Bu zamana kadar kazandığımız madalyaların yüzde 70'ini güreşte elde ettik. Güreş, Türk sporunun lokomotif branşı. Olimpiyatlarda başarılı olmamız için güreşte başarılı olmamız lazım. Türk milleti hiçbir alanda mağlubiyeti kabul etmez ama güreşte hiç etmez. Güreş bizim ata sporumuz, peygamber sporumuz. Zekayı, kuvveti ve tekniği temsil eden güreş, Türk milleti ile özdeşleşen bir spor. Türk milleti güreşte galip gelmeye alışmıştır, galip gelmek ister, mağlubiyeti kabul etmez. İnşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da galip gelip milletin yüzünü güldüreceğiz. Bu yüzden bizim yükümüz ağır, sorumluğumuz büyük. Kamuoyunda beklenti de yüksek."
"AVRUPA'YA İSTİKLAL MARŞI'MIZI EZBERLETTİK"
Musa Aydın, göreve geldikleri tarihten itibaren büyük başarılar elde ettiklerine işaret ederek, 2016 Rio Olimpiyatları'nda 52 yıl arasında sonra 5 madalya kazandıklarının altını çizdi.
Başarıların artarak sürdüğünü belirten Aydın, "2017 ve 2018 yıllarındaki Avrupa şampiyonalarından 5 şampiyonluk çıkardık. 5 kez Avrupa'da İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Adeta Avrupa'ya İstiklal Marşı'mızı ezberlettik. Bu başarıyı 68 yıl aradan sonra yakaladık. 2016'dan sonra başarılarımız devam etti. İnşallah bu yıl ve gelecek yıl da başarılarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.