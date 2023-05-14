Müşahitlerin başına tavandan sıva parçaları düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Müşahitlerin başına tavandan sıva parçaları düştü
ABONE OL

İstanbul'da müşahitlerin başına tavandan sıva parçaları düştü

İstanbul'da bir ortaokulda oy kullanımı sırasında sınıfın tavanından beton sıva parçaları düştü. Yaralanan 2 müşahit, ambulansla hastaneye kaldırıldı

Müşahitlerin başına tavandan sıva parçaları düştü
DHA

İstanbul'da, oy kullanılan sınıfta tavandan sıva parçaları düştü, 2 sandık görevlisi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Ümraniye ilçesi Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda meydana geldi. 3216 numaralı sandığın bulunduğu sınıftaki oy verme işlemi sırasında tavandan beton sıva parçaları düştü.

Olayda görevli 2 müşahit yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sınıfta çalışma yaparken, yaralanan 2 görevli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından sınıfta oy verme işlemi devam etti.

Oy kullanmak için geldiğini söyleyen Muhammet Bilgen "Sınıfın içinde birdenbire çökme olmuş. Görevli 2 müşahit başından yaralanmış. Ama durumları iyiymiş" dedi. Huzur Mahallesi muhtarı Aziz Tıkır "Tavandaki sıvanın çökmesi nedeniyle 2 kişi hafif yaralanıyor. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.


https://www.haberturk.com/secim/secim2023/genel-secim

https://www.haberturk.com/secim/secim2023/cumhurbaskanligi-secimi

14 Mayıs 2023 İstanbul Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

14 Mayıs 2023 İstanbul Genel Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi Sonuçları için Tıklayınız


Mayıs 2023 Ankara Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Mayıs 2023 İzmir Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Oylarını kullanmak için deprem bölgesine akın ettiler - En Son Haberler
GÜNDEM Oylarını kullanmak için deprem bölgesine akın ettiler
Kadıköy Seçim Sonuçları 2023: Kadıköy Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Oy Oranları!
GÜNDEM Kadıköy Seçim Sonuçları
Arnavutköy Seçim Sonuçları 2023: Arnavutköy Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Oy Oranları!
GÜNDEM Arnavutköy Seçim Sonuçları
Fatih Seçim Sonuçları 2023: Fatih Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Oy Oranları!
GÜNDEM Fatih Seçim Sonuçları
Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını kullandı! - Son dakika haberi
GÜNDEM Engelliler ve hastalar seyyar sandıklarda oylarını ...
Esenyurt Seçim Sonuçları 2023: Esenyurt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Oy Oranları!
GÜNDEM Esenyurt Seçim Sonuçları
Son dakika haberleri: İşte sandık görevlilerinin ettiği "sandık yemini!" - 2023 Genel Seçimi sandık yemini nedir?
GÜNDEM İşte sandık görevlilerinin ettiği "sandık yemini!"
Esenler Seçim Sonuçları 2023: Esenler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Oy Oranları!
GÜNDEM Esenler Seçim Sonuçları
Oy için dönen Hataylılar, yakınlarını görünce duygusal anlar yaşandı
GÜNDEM Oy için döndüler, duygusal anlar yaşandı
Halfeti, Harran, Viranşehir Seçim Sonuçları 2023: Halfeti, Harran, Viranşehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinde Kim Önde?
GÜNDEM 2023 Halfeti, Harran, Viranşehir seçim sonuçları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.