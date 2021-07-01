'Müsilajdan enerji elde edilebilir' 0:00 / 0:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 10 tondan fazla müsilaj katı atık depolama tesisinde bekletiliyor. Bu süreç içerisinde ise müsilajdan enerji üretilebilir mi sorusu ön plana çıktı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü ise bu konuda önemli bir çalışmaya imza attı.

Deniz yosunundan sonra müsilajdan enerji üretimi noktasında analizler yapan Doç.Dr.Ömer Suat Taşkın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Müsilajdan enerji elde edilebilir. İlk akla gelen tuzlu su uzaklaştırıldıktan sonra gübre olarak kullanılmasıydı. Ama biz burada deniz yosunu gibi ham maddelerden batarya kullanımı gibi çalışmalar gerçekleştirmiştik. Müsilaj da yine deniz yosunları gibi benzer içeriğe sahip bir madde. Biz de müsilajın içeriğinden enerji elde etmek için ilk çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İlk aşamada yüzde 30'luk malzemeyi izole ettik ve bir saat pili formatına getirdik. Müsilajın bir litresinde 300 gram karbon var. Bir litre müsilaj örneğinden 6 adet cep telefonu bataryası yapabiliyoruz. Batarya boyutları arttırılabilir. Telefon, tablet ve bilgisayarlar için batarya çeşitleri de arttırılabilir."