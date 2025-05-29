20 Ocak 2025'te 4 yıl aranın ardından Beyaz Saray'a geri dönen Trump'ın seçim kampanyasında en büyük destekçisi Musk olmuştu. Musk, Trump'ın başkanlık kampanyasını ve diğer Cumhuriyetçileri desteklemek için yaklaşık 300 milyon dolar harcamıştı. Bu ayın başlarında ise siyasi harcamalarını önemli ölçüde azaltacağını söylemiş ve "Sanırım yeterince şey yaptım" ifadelerini kullanmıştı.
Elon Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
Dünyanın en zengin insanı ve ABD Başkanı Trump'ın en yakın destekçilerinden biri olan Elon Musk, 130 günlük görev süresinin ardından ABD hükümetindeki görevinden ayrıldığını duyurdu. Musk'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (DOGE) vedası, Trump ile "vergi indirimi tasarısı" konusundaki görüş ayrılığından sonra geldi.
Dünyanın en zengin insanı, SpaceX, Tesla ve X platformunun CEO'su, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sürecinde en büyük destekçisi olan Elon Musk, ABD hükümetindeki Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndan (DOGE) ayrıldığını duyurdu.
Son günlerde Elon Musk'ın DOGE'deki görevinden ayrılacağı konuşulsa da Musk'ın kesin açıklaması Trump ile "vergi indirimi tasarısı" konusundaki görüş ayrılığından sonra geldi.
"SAYIN TRUMP'A TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"
Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Musk, "Özel Hükümet Memuru olarak görev sürem sona ererken, israfı azaltma fırsatı verdiği için Sayın Trump'a teşekkür etmek istiyorum.
DOGE misyonu zamanla hükümet çapında bir yaşam biçimi haline geldikçe daha da güçlenecektir." ifadelerini kullandı.
"TRUMP İLE RESMİ BİR GÖRÜŞME YAPMADI"
Reuters'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, kendisini Trump'ın "ilk dostu" olarak nitelendiren Musk'ın ayrılışının hızlı ve törensiz olacağını kaydetti.
Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre Musk, ayrılışını duyurmadan önce Trump ile resmi bir görüşme yapmadı ve ayrılışının "kıdemli personel düzeyinde" kararlaştırıldığını ekledi.
Dünyanın en zengin kişisi Musk, Trump tarafından ABD hükümetinde tasarrufu sağlamak için görevlendirilmişti ve görevine 130 gün sonra veda etti. Hem Musk hem de yönetim, DOGE'nin federal hükümeti yeniden yapılandırma ve tasarruf çabalarının devam edeceğini söyledi.
HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIĞINI SÖYLEMİŞTİ
Musk, geçtiğimiz günlerde CBS Sunday Morning programında, Trump'ın "vergi indirimi tasarısı"nı eleştirmişti. Musk, Trump'ın "büyük güzel yasa tasarısı" olarak tanımladığı tasarının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.
Musk açıklamasında, "Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.
"DOGE GÜNAH KEÇİSİNE DÖNÜŞTÜ"
Öte yandan geçtiğimiz günlerde yaptığı bir başka açıklamada da Beyaz Saray'da yanlış giden her şey için DOGE'nin "günah keçisi"ne dönüştürüldüğünü söylemişti.
TRUMP GÖREVE BAŞLADIĞI GÜN DOGE'NİN BAŞINA ATANMIŞTI
Musk, Trump'ın göreve başladığı ilk gün, israfı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan DOGE'nin başına atanmıştı.
Göreve geldiği günden bu yana Musk ve ekibinin hazırladığı tasarruf tedbirleri kapsamında federal hükümette binlerce kişi işten çıkarılırken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi kurumların sağladığı yardımlar da büyük oranda düşürülmüştü.
TRUMP İLE SİYASİ İLİŞKİSİ SIK SIK PROTESTO EDİLDİ
Musk'ın Trump ile yakın siyasi ilişkisi ülke çapında sık sık protestolara yol açtı, sahibi olduğu Tesla boykot edildi. Tesla'nın net karı ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmişti.
ABD basınında, bazı yatırımcıların Musk'ın Trump'ın danışmanı olarak işini bırakıp Tesla'yı daha yakından yönetmesini istediğine ilişkin haberler yer aldı.
Son olarak New York Times'ın haberine göre Musk, bu yıl Trump'ın danışmanlarına 2026 ara seçimleri öncesinde başkanın ekibinin kontrolündeki gruplara 100 milyon dolar vereceğini söylemiş olsa da bu paranın henüz verilmediği öne sürüldü. Musk'ın DOGE'deki görevinden ayrıldıktan sonra Trump ile siyasi ilişkisinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.