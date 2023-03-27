Twitter'ın kaynak kodunun çevrimiçi iş birliği şirketi olan GitHub'da sızıldırıldığı açıklandı. Ancak firmanın talebi ile, kod internet sitesinden kaldırıldı.

TWITTER YAYINDAN KALDIRMA TALEBİNİ TELEFONLA İLETTİ Twitter yetlilileri GitHub'ı arayarak yayınlanan kodların özel bilgiler içerdiğini sebebiyle yayından kaldırılmasını talep etti. Yayından kaldırma talebinde Twitter yetkililerinin FreeSpeechEnthusiast adlı kodu sızdıran hesabın arkasında kimin olduğu hakkında bilgi almak istedi. GitHub sözcüsünün BBC'ye yaptığı acıkılamada, "GitHub içeriklerin kaldırılması kararına dair genelde yorum yapmıyor, ancak şeffaflık adına her DMCA'yı (Digital Millenium Copyright Act) yayından kaldırma talebini herkese açık olarak yayınlıyoruz" şeklinde konuştu. ABD'de telif hakkı materyallerini korumak amacıyla hayata geçirilen DMCA kanunu 1998 yılında firmalar tarafından imzalanmıştı. TWITTER DEĞER KAYBETMEYE DEVAM EDİYOR Ayrıca Musk, Twitter çalışanlarına şirketin geçen yıl ödediği 44 milyar doların (36 milyar sterlin) yarısından daha az değerinde olduğuna sinyal verdi. Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Musk, sosyal medya hesabının artık 20 milyar dolar değerinin altında olduğunu bildiren bir iç iletişim metnini çalışanlarına ilettiği de belirtilenler arasında. MUSK, 5 AYDA 24 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ!

Musk yaptığı bir açıklamada bu değerin yeniden katlanabileceğini vurgulayarak, "250 milyar dolarlık bir değerle giden aydın ama zor bir yol görüyorum. Şu yol Twitter'ın değerinde on kattan fazla bir artışa işaret ediyor" şeklinde konuştu.