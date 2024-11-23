Muslera ile Kerem Demirbay tartıştı!
Galatasaray'ın Bodrum FK'yı mağlup ettiği maçın ardından saha içinde kısa süre bir gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılılarda kaptan Muslera ile Kerem Demirbay tartışırken, araya giren takım arkadaşları ikiliyi sakinleştirdi.
Galatasaray, Bodrum FK'yı 1-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürürken, maçın ardından saha içinde tatsız bir olay yaşandı.
Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılılarda kaptan Muslera ile Kerem Demirbay tartıştı.
Kerem'i Osimhen, Muslera'yı ise Abdülkerim ve Barış Alper uzaklaştırmaya çalıştı.
Takım arkadaşlarının telkinlerine rağmen tansiyon düşmedi ve iki oyuncu birbirlerinin üzerine yürüdü.
Tüm çabalara rağmen Muslera ve Kerem yaklaşık 1 dakika boyunca saha içinde hararetli şekilde tartışmaya devam etti.
Sarı-kırmızılı futbolcular deplasman tribünündeki taraftarlarla galibiyet sevincini yaşadığı sırada iki futbolcu arasındaki gerilim tatlıya bağlandı.