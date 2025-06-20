Muslera'nın yeni takımını menajeri açıkladı!
14 yıldır formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın yeni takımı resmen belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de tam 14 yıl boyunca Galatasaray forması giyen ve bir efsane olan Fernando Muslera, bu sezonla birlikte Türkiye kariyerine son verdi.
Ülkesi Uruguay'a geri döneceği konuşulan tecrübeli eldiven, yeni takımı için karar verdi.
Oyuncunun menajeri Rodrigo Lubetkin, Radio La Cielo'ya yaptığı açıklamalarda Penarol'un teklifi yerine Estudiantes'in teklifini kabul ettiklerini açıkladı.
Lubetkin, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
"Masada Penarol ile Estudiantes kaldı, tercih Estudiantes'ten yana oldu. Penarol ile görüşmeler uzarken Estudiantes kararlı davrandı, bu da Nando için çok değerliydi. Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan ve hatta Türkiye'de bir yıl daha kalma gibi seçenekleri kabul etmedik. Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerini büyük bir şekilde sonlandırmaya aylar öncesinden karar vermişti; orada yıldız oldu, rekorlar kırdı ve şampiyonluk yaşadı. Evinin yakınına dönmek istiyordu."