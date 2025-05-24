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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Muşspor - Balıkesirspor maçı Canlı İzle (HT Spor canlı izle) - Futbol Haberleri

        Muşspor - Balıkesirspor maçı Canlı İzle

        3. Lig 1. - 2. grup play-off final turu nefesleri kesecek... Muşspor ile Balıkesirspor, 2. Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek. İki takım da rakibini devirip bir üst lige yükselmek istiyor. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 17:16 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:30
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        Muşspor - Balıkesirspor maçı Canlı İzle
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        3. Lig'de 1. ve 2. grup play-off final turunda Muşspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmada, iki takım da 2. Lig'e yükselmek için sahaya çıkacak.

        20.00 Muşspor - Balıkesirspor (HT Spor)

        HT SPOR CANLI

        HTSpor Kanal Frekans Bilgileri ve Yayıncı Platformlar

        Uydu Bilgileri

        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+

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