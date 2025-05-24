Muşspor - Balıkesirspor maçı Canlı İzle
3. Lig 1. - 2. grup play-off final turu nefesleri kesecek... Muşspor ile Balıkesirspor, 2. Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek. İki takım da rakibini devirip bir üst lige yükselmek istiyor. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar
3. Lig'de 1. ve 2. grup play-off final turunda Muşspor ile Balıkesirspor kozlarını paylaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak dev karşılaşmada, iki takım da 2. Lig'e yükselmek için sahaya çıkacak.
20.00 Muşspor - Balıkesirspor (HT Spor)HT SPOR CANLI
HTSpor Kanal Frekans Bilgileri ve Yayıncı Platformlar
Uydu Bilgileri
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
Yayıncı Platformlar
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+