Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Mustafa Alper Avcı: İkinci yarıda oyunu domine ettik - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Mustafa Alper Avcı: İkinci yarıda oyunu domine ettik

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Sipay Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, "İlk yarı sahada maçı hak eden bir Bodrum FK vardı ama ikinci yarı oyunu domine edebilmeyi başaran bir Adana Demirspor takımı gördük." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 19:37 Güncelleme: 01.03.2025 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İkinci yarıda oyunu domine ettik"
        ABONE OL

        Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, 0-0 berabere kaldıkları Bodrum FK karşılaşmasını değerlendirdi.

        Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı Bodrum FK'nin iyi oynadığını belirtti.

        Bu bölümde savunmada ciddi hatalar yaptıklarını dile getiren Avcı, birinci bölge savunmasında ve geçişlerdeki paylaşımla alakalı hatalar yaptıklarını vurguladı.

        "İKİNCİ YARIDA OYUNA DOMİNE ETTİK"

        Avcı, ilk yarıyı mağlup kapatmamanın kendileri açısından şans olduğunu ifade ederek, "İkinci oyuncularımız reaksiyon gösterdi. İlk yarı ile ikinci yarı arasında ciddi bir fark var. İlk yarı sahada maçı hak eden bir Bodrum FK vardı ama ikinci yarı oyunu domine edebilmeyi başaran bir Adana Demirspor takımı gördük. Pozisyonlar oldu, keyifli bir müsabakaydı. Saha içinde iyi futbol oynayabilen bir Adana Demirspor izlettirmek amacımız. Samsunspor maçı zor bir maç olacak ama ondan sonra milli maç arası var. Arayı iyi değerlendirip ligin son periyoduna daha hazır halde girmek istiyoruz." diye konuştu.

        REKLAM

        Avcı, maçta bir pozisyon sonrası sakatlanan ve ambulansla hastaneye sevk edilen kaleci Vedat Karakuş'un sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı.

        SİPAY BODRUM FK CEPHESİ

        Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais de oyuncularını tebrik etti.

        Oyuncularının gösterdiği performansın iyi olduğunu ifade eden Morais, maçın başından itibaren birçok pozisyon yakaladıklarının altını çizdi.

        Morais, karşılaşmada 7-8 pozisyonlarının olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Maçta ofsayttan verilmeyen 2 golümüz var. Bunlara baktığımız zaman gol fırsatları yaratıyoruz. Bunların değerlendirmesinde belki biraz daha kendimizi geliştirebiliriz. İşin savunma tarafına bakacak olursak maçı gol yemeden kapattık. Bu açıdan hem savunmayı iyi yapıp hem de gol şansları yarattığımızı görüyoruz. Gol yollarındaki bitiriciliği arttırabilirsek daha iyi sonuçlar elde edebiliriz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        Zorlu yöneticisi Cem Köksal'a soruşturma
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        İsrail Batı Şeria'da 11 evi yıktı
        İsrail Batı Şeria'da 11 evi yıktı
        Futbol kuralları değişiyor!
        Futbol kuralları değişiyor!
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        2'nci gün... 4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Tünelde dans etmişti! Hakim karşısına çıktı!
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        "Suç duyurusunda bulunacağız!"
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Reddedilen zorba, kadının yüzüne kezzap attı! İki gözde de görme kaybı var!
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Düelloya tutuştular
        Düelloya tutuştular
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        "Sadece 1 yılda borç yüzde 75 artmış!"
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi