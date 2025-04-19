Mustafa Alper Avcı: Top rakipteyken çok doğru pozisyon aldık

Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, 1-0 yenildikleri Trabzonspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahada 90 dakika boyunca iyi mücadele eden bir oyuncu grubunun olduğunu belirtti.

"TOP RAKİPTEYKEN ÇOK DOĞRU POZİSYON ALDIK" Oyuncularının genç ve potansiyelli olduğunu ifade eden Avcı, "Oynamamız gereken oyun bu şekilde. Mücadeleden kopmadan, özellikle top rakipteyken çok doğru pozisyon aldık. Hem bloklar arasında hem de mevkiler arasında oyuncularım bugün çok özverili oynadılar. Topa sahipken yapmamız gerekenleri daha net kullanabilirdik. Ön bölgede biraz daha hareketliliği arttırabilseydik pozisyonlar yakalayabilirdik. Mevcut genç oyuncular üzerinden konuştuğumuzda, onları skorlardan bağımsız bu şekilde kazanabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.