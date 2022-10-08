Mustafa bebek 2 aylıktı! Katil anne konuştu!

Gaziantep'te, dün öğle saatlerinde, Yeşilevler Mahallesi'nde, psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Nazlı Şekeroğlu´ndan haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
EKİPLER ÇİLİNGİRLE EVE GİRDİ
DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye gelen ekipler, Şekeroğlu'na ulaşmayınca çağırdıkları çilingire kapıyı açtırıp, eve girdi.
2 AYLIK BEBEK ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Şekeroğlu ise bebeğinin yanında bıçakla kollarından yaralanmış olarak baygın bulundu.
İlk müdahale sonrası Şekeroğlu, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KATİL ZANLISI ANNE GÖZALTINA ALINDI
Hastanedeki tedavisi tamamlanan Nazlı Şekeroğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Emniyetteki sorgusunda bebeğini öldürdüğünü itiraf eden Şekeroğlu´nun, çocukluğundan bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı belirlendi.
ÇOCUĞU BAŞKASININ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞ
Şekeroğlu, olay anını hatırlamadığını belirterek, çocuğunu bir başkasının öldüreceğini düşündüğünü söyledi. Şekeroğlu, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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