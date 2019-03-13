Galatasaray'ın mart ayı olağan Divan Kurulu toplantısı bugün yapıydı. Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi. Cengiz, şunları söyledi:

"MALİ KONULAR ARKAYA ATILIYOR"

"Sevgili Helvacı'nın ve sayın Yarsuvat başkanımın dediği gibi hiç yazılı olmayan kurallara uymayan tarzlar yaşıyoruz. Buradaki gündemin ana maddesi mali divan öncesi siz genel kurul üyelerini mali açıdan bilgilendirmek. Maalesef insanların bir dikkat süreci var ve sizin de dikkatiniz de dağılıyor. Bir müfettiş gibi denetlememiz gereken, benim ve yönetim kurulumun burada olmasına yarayan mali konular arkaya atılıyor. Benim için fark etmez. Siz saygıdeğer üyelerimizin söylediği her şeyi dinliyorum ve hatalarımı arıyorum. Öyle şeyler söyleniyor ki çok samimi söylüyorum ben de şok yaşıyorum. Bir yönetim kurulu üyemiz 'çalışma şevkimi kaybediyorum' dedi bana.

Beni seversiniz veya sevmezsiniz ama makamı yıpratmamalısınız. Sizi burada tutan, saatlerce beni ve arkadaşlarımı dinlemeye götüren içinizdeki Galatasaraylılık ruhu. Bu ruhu yitirmeyelim. Buradaki arkadaşlarımıza saygılı olalım. Allah beni görevi bıraktığımda bir önceki ve bir sonraki başkanım hakkında konuşturmasın. Maalesef bizi göreve getiren mali konular hiç konuşulmuyor. Hatta değerli arkadaşlarımız dilekçe verdi, artık öncelikli mali sorunlar değil, idari sorunlar. Metin Sinan kardeşimiz gündemin ana maddesi haline geldi ve maalesef polarize oldu. Ben Metin Sinan'ı seven biri olarak bundan hoşnut değilim. Her çıkan konuşmacı bunu konuştu ve iyi olmadı."

"SİZE KİM AKIL VERİYOR DUYGUN BEY?"

"Ben Metin Sinan'a olağanüstü divanı yönetmesi için teklifte bulundum. Kabul etmedi. Bana şiddetle muhalif olana da ben teşekkür ederim. Bu benim bağlı olduğum değerleri yüceltir. Ben gerçekten isim verirken üzülüyorum. Ben insanların isminin olumsuz anlamda çok dolaşmasını istemiyorum. Ben kendisinin yüzüne de beyan ettim. Sevgili Metin yanlış yaptın. O maddede mevzuat diyor. Onun içine her şey giyer. Benim bunu bir hukukçuya anlatmam hoş değil. Buna lütfen dokunma dedim. 28/3'ü lütfen açıp okuyun. Bu konularda önerge veremezsiniz. Biz ya kırmızıda duracağız kurallara uyacağız ya da kırmızı ışıkta geçeceğiz. Kurallara uyarsanız demokrasi gelişir."

Ben kendisine genel kurulu yönet teklifinde bulundum. 'Hayır başkanım' dedi. Eşref beye de teklif ettik. Biz İrfan beyi önerdik, biz şaşırdık Metin bey çıkınca. İrfan beye de ayıp oldu. Bir divan başkanını öyle bir duruma düşürmemeliydik. Bir dönem Duygun bey aday olduğunda İrfan bey çekildi. Çünkü bu iş böyledir. Daha yaşlı olan aday olduğunda diğeri çekilir. Benim kimseye bir tavrım yok. Kendisi bize dilekçe yazdı. Biz yazdığı isnadı inceledik. Hem videoya baktık hem metinleri deşifre ettik. Kendisi divana yazı yazdı, burada okundu. Bence tarz olarak hoş olmadı. Biz ne zaman ki Ayhan bey de şikayet edince kabul etmedik. Ama Metin beyle aranızdaki konuyu görüşün dedik. Hatta bir arkadaşa 'Barıştırın' diye rica ettik. Ayhan bey 'ben hakarette bulunmadım' diyor. Metin bey de 'Hayır ettin' diyor." Bize yanlış akıl veriliyorsa size kim akıl veriyor Duygun Bey? Belki onlar da yanlış biliyor. Biz kimseyi disipline sevk etmedik.

"BEKA SAVAŞI VARSA GALATASARAY İÇİN VAR!"

"Galatasaray bir savaş veriyor. Var olma savaşı. Eğer beka savaşı varsa bu Galatasaray için var. Burada görüyorsunuz, bu konuya hiçkimse aldırmıyor. Denetleme anlatacak. Asıl bunları denetlemeniz gerekiyor. Buradan bana çok ağır sözler söylemiş olabilirsin. Bana çok kızılmasına rağmen disipline sevk edilenlerin tamamına uyarı verilsin dedim. Çok ağır ifadeler var. Ben bunlara takılmıyorum. Beni eleştirenlerin de yanındayım. Eleştirmek size, dinlemek ve birleştirmek bana... Özellikle genel kurula katılmasını engellediniz dediniz. Yok öyle bir şey. Genel kurula katılsınlar ve beni eleştirsinler. Mali olarak beni ibra etmesinler sorun değil.

Şu anda biz borsanın en değerli şirketiyiz. Öz varlıklarımızı -600'dan -300'e indirdik. Tarihimizde ilk defa reel anlamda kar elde ettik. Tüm tezgahlara rağmen CAS görüşmesini kazandık. Tam 4 ay sürdü, didik didik edildi. O kurul bizi doğrudan cezalandırabilirdi. 141 üyeyle ilgili ilk konu bana geldi. Selçuk bey kardeşim bana getirdi. İmzaları gördüm. 'Nedir olay anlat' dedim. Efendim 'Bize ihbarlar geldi' dedi. İmzalar çok komik. Ben burada şimdi sergilemeyeceğim. İmzaları görseniz imza değil. Garip garip şeyler."