Süper Lig’de şampiyonluğu averaj farkıyla ezeli rakibi Beşiktaş’a kaptıran Galatasaray, rotayı seçim gündemine çevirdi. İçişler Bakanlığı’nın bildirgesine göre haziran ayına kadar sürecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 29 Mayıs’ta seçime gidemeyecek olan sarı-kırmızılı kulüpte yeni adaylara da şans doğdu. Normal şartlarda 7 Mayıs’ın son başvuru tarihi olması seçimin ileri bir tarihe ertelenmesiyle ortadan kalktı. Şu ana dek Metin Öztürk, Eşref Hamamcoğlu, Işın Çelebi ve Burak Elmas resmen aday olurken, açıklanacak tarihten 15 gün öncesine kadar yeni bir aday da seçime girebilecek.

BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUĞU VAZGEÇİRDİ

Seçime girip girmeyeceği uzun süre merak konusu olan mevcut başkan Mustafa Cengiz, son olarak aday olmayacağını Twitter hesabından duyurmuştu. Gönlü başkanlığa devam etmekten yana olan başkan Cengiz, şampiyon olunması halinde yeniden aday olacaktı. Görevde olduğu süre boyunca yaptığı icraatları içeren bir de video hazırlatan başkan, Beşiktaş’ın şampiyon olmasıyla birlikte adaylıktan tamamen vazgeçti.