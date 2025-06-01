Mustafa Erhan Hekimoğlu: 4. sırada bitirdiğimiz için üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bodrum FK'yı 4-0 yenen Beşiktaş'ın forveti Mustafa Erhan Hekimoğlu, galibiyeti değerlendirdi.

"4. SIRADA BİTİRDİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Bodrum FK karşılaşması hakkında konuşan Mustafa Erhan Hekimoğlu: "Öncelikle gol attığım ve takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Ama ligi 4. bitirdiğimiz için de bir o kadar üzgünüz. Önümüzdeki sezon daha çok çalışıp, inşallah taraftarlarımıza daha güzel bir futbol izleteceğiz." dedi

Milli takıma davet edilmesiyle ilgili konuşan Hekimoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Milli formayı temsil edeceğim için çok gururluyum. İnşallah orası da çok güzel geçer." dedi ve sözlerini tamamladı.