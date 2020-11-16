Ameliyat oldu, işte son durumu

Bu sezona futbolu Başkent temsilcisinde bırakan Mert Nobre yönetiminde başlayan ve zaman zaman oynadığı futbolla alkış toplayan Gençlerbirliği'nde, performansın puan tablosuna yaramaması genç teknik adamın sonu oldu. 7 maçta 5 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, 39 yaşındaki Nobre'yle yollarını ayırdıktan sonra sportif direktörlük görevindeki Mustafa Kaplan'ı teknik direktör yaptı.

ANKARAGÜCÜ'NDE DE SONRADAN TEKNİK DİREKTÖR OLMUŞTU

Mustafa Kaplan daha önce diğer bir Ankara ekibi Ankaragücü'nde görev yaparken teknik direktörlüğe getirilmişti. 11 Ocak 2019'da sarı-lacivertli kulübün oyuncu izleme ekibinin başına getirilen Kaplan, 3 gün sonra Bayram Bektaş'ın yerine teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.

BENZER SENARYO CAMİADA ELEŞTİRİLERİ BERABERİNDE GETİRDİ

17 Ağustos'ta Gençlerbirliği'nde sportif direktörlük görevine getirilen Kaplan'ın teknik direktör olarak takımın başına geçmesi ise camiada soru işaretleri ve eleştirileri de beraberinde getirdi.