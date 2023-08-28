Mustafa Kemal Yolu Gelibolu Yarımadası'nın yeni rotası olacak

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"Bu güzergah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'ye ilk adım attığı 25 Şubat 1915 tarihinden itibaren, 289 gün boyunca nerede yürüdüyse, nerede karargah kurmuşsa, nerede askerleriyle beraber düşmana karşı koymuşsa bütün o noktaları içeren bir güzergah olacak. Gazi Mustafa Kemal'in Mehmetçik ile ve silah arkadaşlarıyla yürüdüğü bu yollarda Türk milletinin evlatlarıyla beraber yürüyerek Çanakkale ruhunu daha yakından hissetmek, buradaki kahramanlığı, fedakarlığı daha iyi aktarmak istiyoruz."

Kaşdemir, açıklamasının ardından yapım çalışmaları devam eden yel değirmeninde incelemelerde bulunarak, işçilerle birlikte harç attı.