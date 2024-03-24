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        Haberler Magazin Mustafa Mert Koç'un gergin anları: Sonra devam ederiz - Magazin haberleri

        Mustafa Mert Koç'un gergin anları: Sonra devam ederiz

        Mustafa Mert Koç, Armutlu'daki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Koç, gazetecilerin sorularını yanıtlarken o sırada şarkıcının aracının yanında boş bir alan olmasına rağmen bir araç sahibi oradan geçmek yerine kornaya saniyelerce bastı. Bu durum karşısında gerilen Koç, şoföre ters bir bakış attıktan sonra; "Röportaja sonra devam ederiz" diyerek evinin yolunu tuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 11:31 Güncelleme: 24.03.2024 - 11:32
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mustafa Mert Koç, Armutlu'daki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koç, yeni şarkısı 'Sessizim'in güzel geri dönüşleri olduğunu söyledi.

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        Fakat Mustafa Mert Koç, gazetecilerle sohbet ettiği sırada röportaja korna sabotajı nedeni ile devam edemedi. Mustafa Mert Koç'un otomobilinin yanında boş bir alan olmasına rağmen bir araç sahibi, o yolu kullanmayı tercih etmeyerek saniyelerce kornaya bastı.

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        "SONRA DEVAM EDERİZ"

        Bu durum karşısında gerilen Mustafa Mert Koç, arka arkaya kornaya basan şoföre ters bir bakış attıktan sonra gazetecilere; "Röportaja sonra devam ederiz" dedikten sonra otomobiline binip oradan ayrıldı.

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        "BURADA RÖPORTAJ YAPAMAZSINIZ"

        Kornaya basan otomobilin sahibi, Mustafa Mert Koç oradan ayrıldıktan sonra aracından inerek; "Siz benim aracımı çekemezsiniz, burada röportaj yapamazsınız" diyerek gazetecileri uyardı. Aynı kişi, ayrıca kendisinin siyasetçi olduğunu belirtip, otomobiline binip yoluna devam etti.

        #Mustafa Mert Koç
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