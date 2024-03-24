Mustafa Mert Koç'un gergin anları: Sonra devam ederiz

Fakat Mustafa Mert Koç, gazetecilerle sohbet ettiği sırada röportaja korna sabotajı nedeni ile devam edemedi. Mustafa Mert Koç'un otomobilinin yanında boş bir alan olmasına rağmen bir araç sahibi, o yolu kullanmayı tercih etmeyerek saniyelerce kornaya bastı.