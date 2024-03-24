Mustafa Mert Koç'un gergin anları: Sonra devam ederiz
Mustafa Mert Koç, Armutlu'daki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Koç, gazetecilerin sorularını yanıtlarken o sırada şarkıcının aracının yanında boş bir alan olmasına rağmen bir araç sahibi oradan geçmek yerine kornaya saniyelerce bastı. Bu durum karşısında gerilen Koç, şoföre ters bir bakış attıktan sonra; "Röportaja sonra devam ederiz" diyerek evinin yolunu tuttu
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mustafa Mert Koç, Armutlu'daki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koç, yeni şarkısı 'Sessizim'in güzel geri dönüşleri olduğunu söyledi.
Fakat Mustafa Mert Koç, gazetecilerle sohbet ettiği sırada röportaja korna sabotajı nedeni ile devam edemedi. Mustafa Mert Koç'un otomobilinin yanında boş bir alan olmasına rağmen bir araç sahibi, o yolu kullanmayı tercih etmeyerek saniyelerce kornaya bastı.
"SONRA DEVAM EDERİZ"
Bu durum karşısında gerilen Mustafa Mert Koç, arka arkaya kornaya basan şoföre ters bir bakış attıktan sonra gazetecilere; "Röportaja sonra devam ederiz" dedikten sonra otomobiline binip oradan ayrıldı.
"BURADA RÖPORTAJ YAPAMAZSINIZ"
Kornaya basan otomobilin sahibi, Mustafa Mert Koç oradan ayrıldıktan sonra aracından inerek; "Siz benim aracımı çekemezsiniz, burada röportaj yapamazsınız" diyerek gazetecileri uyardı. Aynı kişi, ayrıca kendisinin siyasetçi olduğunu belirtip, otomobiline binip yoluna devam etti.