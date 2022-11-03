Georgios Karaiskaki Stadı'nda oynanan maçı Nantes 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Mustafa Muhammed ve 90. dakikada Ludovic Blas kaydetti. Nantes'in ikinci golünün asistini de Mustafa Muhammed yaptı.

Alınan bu sonucun ardından Nantes, 9 puanla G Grubunu ikinci sırada tamamladı ve adını bir üst tura yazdırdı. Olympiakos ise 2 puanla son sırada yer aldı.

Nantes, Şampiyonlar Ligi'ni 3. sırada tamamlayan bir takımla son 16'ya kalmak için mücadele edecek.