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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

Mustafa Sandal, oğlu Yaman ile 14 yıl önce çekilen fotoğraflarını ve yeni pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Zaman sadece bir illüzyon... İki kare arasında geçen zaman aynı bir baba yüreğinde..." ifadelerini kullandı

HABERTURK.COM
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Mustafa Sandal, 2008 yılında Emina Jahovic ile nikah masasına oturmuştu. Çift, aynı yıl oğulları Yaman'ı kucaklarına almıştı. 2018'de Jahovic'le boşanmasının ardından Melis Sütşurup'la nişanlanan Sandal, 14 yaşındaki oğlu ile objektif karşısına geçti.
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    "ZAMAN SADECE BİR İLLÜZYON"

    Ardından yıllar önce Yaman'ı öperken çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderilerine, "Zaman sadece bir illüzyon... Fotoğrafı sağa kaydırdığın süreyle iki kare arasında geçen zaman aynı bir baba yüreğinde... Olsun, yine de '#tbt..." notunu düştü. Mustafa Sandal'ın paylaşımları 38 binden fazla beğenildi.
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Ayrıca Jahovic ile Sandal'ın Yavuz adında bir oğlu daha bulunuyor.
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Görkem Sevindik-Kübra Siyahdemir çifti ile oğulları
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Azra Akın-Atakan Koru çifti ile oğulları Demir
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Defne Samyeli ile kızları Deren Talu ve Derin Talu
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Hazal Kaya-Ali Atay çifti ile oğulları Fikret Ali
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Fedon ile oğlu Theo Kalyoncu
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Perihan Savaş ile oğlu Zafer Savaş
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Can Bonomo-Öykü Karayel çifti ile oğulları Roman
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Sedef Avcı-Kıvanç Kasabalı çifti ile oğulları Can
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Tülin Şahin ile kızı Siena Leyla
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Cansu Tosun-Erkan Kolçak Köstendil çifti ve oğulları Marsel
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Şevket Çoruh ile Günay Karacaoğlu'nun kızları Gülenay Çoruh
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Şafak Sezer ile kızı Sudem
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Uraz Kaygılaroğlu ile kızı Ada
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Necmi Yapıcı ile oğlu Emre Yapıcı
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Levent Özdilek ile kızı Naz
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Erdal Beşikçioğlu, eşi ve kızı Derin Beşikçioğlu ile birlikte...
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Şoray Uzun ile çocukları
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    İbrahim Büyükak ile oğlu Aslan Oktay
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade ile kızları Narin
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Cenk Torun ile Nevin Ursavaş'ın oğlu Şan
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Merve Özbey-Kenan Koçak ile kızları Elif Özüm
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Suna Yıldızoğlu ile kızı Yasemin Kay Allen
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Arzu Yanardağ ile kızı Alara Maya
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Bülent Serttaş ile kızı Miray
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Nazlı Çelik ile kızı Kayra
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Özgür Ozan ile oğlu Ali Demir Ozan
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Yeşim Salkım ile kızı Meryem Ada
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Tuğba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Volkan Konak ile kızı Şimal
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Burak Sağyaşar-Hatice Şendil ile oğulları Can
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Alişan ile çocukları Burak ve Eliz
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Haluk Levent ile kızı Ela Acil
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Seda Bakan ile kızı Leyla
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Nur Fettahoğlu ile kızı Elisa Güzin
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Almeda Abazi-Tolgahan Sayışman çifti ile oğulları Efehan
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Vedat Milor ile Ceylan Handan
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Umut Akyürek ve kızı Melek Bal
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Burcu Kara ve oğlu Ali
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Sibel Can ile kızı Melisa Ural
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Nefise Karatay ile kızı Maya
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Necip Memili ile kızı Asya
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Cem Yılmaz ile oğlu Kemal
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    İpek Açar ile kızı Aslı Gönül
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    İzzet Yıldızhan ve çocukları
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Nilüfer ile kızı Ayşe Nazlı
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Tolga Çevik ile çocukları Tan ve Tuna
  • Mustafa Sandal'dan 14 yıl arayla 2 fotoğraf!

    Coşkun Sabah ile kızı Roza Sabah

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