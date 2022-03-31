"ZAMAN SADECE BİR İLLÜZYON"

Ardından yıllar önce Yaman'ı öperken çekilen fotoğrafını da sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderilerine, "Zaman sadece bir illüzyon... Fotoğrafı sağa kaydırdığın süreyle iki kare arasında geçen zaman aynı bir baba yüreğinde... Olsun, yine de '#tbt..." notunu düştü. Mustafa Sandal'ın paylaşımları 38 binden fazla beğenildi.