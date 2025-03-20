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        Haberler Magazin Mustafa Üstündağ, ikinci kez baba oldu - Magazin haberleri

        Mustafa Üstündağ, ikinci kez baba oldu

        Mustafa Üstündağ ile Tuba Kalçık'ın bebek mutluluğu... Çift, bebeklerinin isim ve cinsiyet bilgisini paylaşmazken, müjdeli haberi meslektaşı Umut Oğuz duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 22:02 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:02
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        İkinci kez baba oldu
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        Mustafa Üstündağ ile eşi Tuba Kalçık, bebeklerini kucaklarına aldı. Hamilelik sürecine dair herhangi bir paylaşım yapmayan çiftin, anne ve baba oldukları, bu haberle ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti ve ismi ise henüz açıklanmadı.

        Müjdeli haberi, Mustafa Üstündağ’ın meslektaşı Umut Oğuz sosyal medya hesabından duyurdu. Oğuz, paylaşımında; "İkinci kez baba olunca eşkal değişmiş. Allah, analı - babalı büyütsün kardeşim. Darısı başıma" ifadelerini kullandı.

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        Mustafa Üstündağ, 2010 - 2019 arasında oyuncu Ecem Özkaya ile evliydi. Çiftin, Ahmet Kaan adında bir oğulları bulunuyor.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Tuba Kalçık
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