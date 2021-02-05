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HaberlerSağlıkMutasyonlu virüs belirtileri neler? Mutasyonlu virüs hangi illerde?
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MUTASYON| Yeni açıklama geldi: Mutasyonlu virüs hangi illerde?

Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir? Mutasyon hangi illerde tespit edildi? Son günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından üst üste gelen açıklamaların ardından bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyordu. Son açıklama ise Bilim Kurulu Üyesi'nden geldi. İşte merak edilen sorularla ilgili detaylar...

Mutasyonlu virüs belirtileri neler? Mutasyonlu virüs hangi illerde?

Mutasyonlu virüs belirtileri neler? Mutasyonlu virüs hangi illerde görüldü? Bilindiği üzere geçtiğimiz gün toplanan Bilim Kurulu sonrasında Sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından mutans virüsle ilgili önemli açıklamalar geldi. Bakan Koca'nın ardından da Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan yeni açıklama geldi. Peki, mutasyonlu virüs hangi illerde? İşte merak edilen detaylar...

23' YÜKSELDİ

Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüs görülen kent sayısının 23'e yükseldiğini belirtti.

Turan, virüslerin doğada var olabilmesi için daima kendilerinde bir değişim yaratmaları gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: "Bütün viral enfeksiyonlarda her yıl virüs yapısını bir miktar değiştirir. O nedenle virüsler de kendini korumaya alıp, mücadele etmeye devam ederler ve yapılarını değiştirirler. Bunu bazen tek bir proteinini değiştirerek yapabilmekteler. O nedenle şu anki mutasyonlu virüslere baktığımızda kendi yapılarında bir miktar değişiklik yarattıklarını görüyoruz. 23 şehirde mutasyonlu virüse rastlandı. Özellikle yurtdışından gelen veriler yüksek bulaştırıcılık oranına sahip olduğunu gösteriyor. Ancak hastalık şiddetinin nasıl olduğu konusunda net bir bilgi yoktu. Fakat son günlerde özellikle İngiltere’deki görüntüler bu virüsün yarattığı hastalığın da şiddetinin oldukça yüksek olduğu şeklinde. Bu da aslında şu anlama geliyor ki bireylerin hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranları artabilir. Bu nedenle dikkatli olmak zorundayız. Mutasyonel virüsün yayılmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor."

MUTASYONLU VİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELER?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüse ilişkin DHA'ya açıklama yaptı.

Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu virüsün öldürücülüğünün az olmasının iki nedeni olabileceğine vurgu yaparak, "Bulaştığı kişi sayısı fazladır, daha hafif hastalık yapıyor olabilir ya da bulaştıklarında bir bölümünde yine hastalık olabileceği gibi bir bölümü daha hafif geçiriyordur, o yüzden de öldürücülük hızı düşmüş olabilir. Bunu takip edip görmek gerekiyor. Kısıtlamalara uymak gerekiyor, vatandaşlarımız şunu düşünmeli; eğer yüzde 70 bulaştırıcılık fazlaysa en az benim iki kat önlem almam gerekiyor. İngiltere'den gelen 15 hastanın tedavisinin devam ettiğini biliyoruz, yakınları da karantinada. İngiltere'deki meslektaşlarımız, öksürük ve solunum semptomlarının daha fazla olduğunu söylüyorlar. Burada da muhtemelen öyledir" ifadesini kullandı.

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