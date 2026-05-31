        Haberler Bilgi Magazin Mutluyuz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutluyuz ne zaman, nerede çekildi?

        Mutluyuz filmi, beyaz perdenin ardından 31 Mayıs Pazar akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini İbrahim Büyükak'ın üstlendiği film, ilişkiler ve evliliği komik bir dille ele alıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Mutluyuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutluyuz ne zaman, nerede çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Mutluyuz filmi konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 18:37 Güncelleme:
        1

        Mutluyuz filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun paylaştığı Mutluyuz filmi, iki yakın arkadaşın evlendikten sonra yaşadıklarını konu alıyor. Peki, Mutluyuz filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutluyuz ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

        2

        MUTLUYUZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Mutluyuz, boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat’ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.

        3

        MUTLUYUZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        İbrahim Büyükak - Ferhat

        Yasemin Sakallıoğlu - Asli

        Başak Parlak

        Anıl İlter

        Tolga Evren

        Rahmi Dilligil

        Efe Deprem

        Banu Fotocan

