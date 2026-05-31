Mutluyuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutluyuz ne zaman, nerede çekildi?
Mutluyuz filmi, beyaz perdenin ardından 31 Mayıs Pazar akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu ve yönetmenliğini İbrahim Büyükak'ın üstlendiği film, ilişkiler ve evliliği komik bir dille ele alıyor. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Mutluyuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mutluyuz ne zaman, nerede çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Mutluyuz filmi konusu ve oyuncuları...
MUTLUYUZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mutluyuz, boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat’ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.
MUTLUYUZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
İbrahim Büyükak - Ferhat
Yasemin Sakallıoğlu - Asli
Başak Parlak
Anıl İlter
Tolga Evren
Rahmi Dilligil
Efe Deprem
Banu Fotocan