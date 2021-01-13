Müttefik oyuncuları kimler? Müttefik filmi konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. II. Dünya Savaşı konulu bir romantik gerilim filmi 2016 yılında vizyona girdi.

MÜTTEFİK OYUNCULARI KİMLER?

MÜTTEFİK FİLMİ KONUSU NEDİR?



Romantik savaş türü Müttefik filmi birbirine aşık olan iki apayrı insanı temel alıyor. İstihbarat subayı Max Vatan 1942 yılında Kuzey Afrika’da düşman hattında savaşmaktayken, Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour ile tanışır. İkili hemen birbirlerine aşık olurlar. Londra'da tekrar bir araya geldiklerinde ise aşkları savaşın büyük baskısına direnip direnememenin sınavını vermek zorunda kalacaktır.

