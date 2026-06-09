MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri dünya prömiyerini Tribeca'da yaptı

Yazar ve yönetmen Alphan Eşeli’nin imzasını taşıyan, başrolünde Hazar Ergüçlü’nün yer aldığı Seventyfour Films’in ilk uzun metrajlı yapımı MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri, dünya prömiyerini 6 Haziran’da New York’ta düzenlenen 25. Tribeca Festival kapsamında gerçekleştirdi.

Bu yıl 25. yılını kutlayan Tribeca Festival’in 100’ü aşkın dünya prömiyeri arasından seçilen MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri, festivalin tür sinemasına odaklanan prestijli “Escape from Tribeca” bölümünde yer alan yalnızca sekiz filmden biri oldu. Film, dünya prömiyerini yazar ve yönetmen Alphan Eşeli, başrol oyuncusu ve ortak yapımcı Hazar Ergüçlü, yapımcı Ömer Atay, filmin oyuncularından Ulvi Kahyaoğlu ve filmin özgün müziklerinin bestecisi Tristan Bechet’nin katılımıyla gerçekleştirdi.

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ULUSLARARASI SİNEMA BASINI’NDAN ve FESTİVAL KOMİTESİNDEN DİKKAT ÇEKİCİ YORUMLAR!

Filmi Tribeca Festivali’ne seçen isimlerden Escape from Tribeca bölümünün eş programcısı Jonathan Penner, gösterim öncesinde yaptığı konuşmada MUTTER’ı “daha önce gördüğü hiçbir filme benzemeyen”, “olağanüstü oyunculukları ve prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan” bir yapım olarak nitelendirirken, “Bazen insanın aklını başından alan bir filmle karşılaşırsınız; MUTTER tam olarak böyle bir film” sözleriyle izleyicilere seslendi.

Dünya prömiyerinin ardından film, festival izleyicileri ve uluslararası sinema basınından dikkat çekici yorumlar aldı. Uluslararası sinema yayınlarında da övgüyle karşılanan film için eleştirmen Chad Collins, MUTTER’ı “Rosemary’s Baby gibi klasiklerin mirasını taşıyan, anne sevgisinin sonsuzluğunu ele alan sarsıcı bir korku alegorisi” olarak tanımlarken, Kat Hughes ise filmi “unutulmaz”, “rahatsız edici ölçüde etkileyici” ve “tür sinemasının en güçlü örneklerinden biri” olarak değerlendirdi. Özellikle Hazar Ergüçlü’nün performansı, filmin atmosferi ve beden korkusu unsurlarını işleyişi uluslararası eleştirilerde öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

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Yazar ve yönetmen Alphan Eşeli, filmin dünya prömiyerine ilişkin düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Bu filmi tamamlamak beş yılımı aldı. Bu gece, filmin ilk kez seyirciyle buluştuğu için heyecanlıyım. Bu nedenle burada olmak benim için çok özel. MUTTER aynı zamanda bugüne kadar yaptığım en kişisel iş.”

Filmin başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü ise filmle ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Bu filmde beni en çok etkileyen, bir annenin sevgisinin ne kadar güçlü ve dönüştürücü olabileceğini anlatma biçimiydi. MUTTER’ın yolculuğuna Tribeca’da başlayacak olması çok kıymetli.”

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Film aynı zamanda Alphan Eşeli ile Demet Müftüoğlu-Eşeli tarafından kurulan bağımsız yapım şirketi Seventyfour Films’in ilk uzun metrajlı filmi olma özelliğini taşıyor.

Gösterime ayrıca performans sanatı tarihçisi, küratör, PERFORMA kurucusu RoseLee Goldberg, tasarımcı Dakota Jackson, dünyaca ünlü fotoğrafçı ikilisi Inez & Vinoodh, aktör Waris Ahluwalia, yönetmen Jack Sumner, yapımcı Lucy Sumner, sanatçı Jonah Freeman, Bergdorf Goodman kıdemli başkan yardımcısı Linda Fargo, iletişim ve marka danışmanı Robert Burke, kültürel figür Paul Sevigny, dünyaca ünlü fotoğrafçı Paola Kudacki, Thorsun kurucusu George Sotelo ve uluslararası sinema, sanat ve yaratıcı endüstri dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Karadeniz kıyılarının sisli atmosferinde geçen psikolojik korku filmi; annelik, dönüşüm ve bilinmeyene dair güçlü anlatısıyla dünya prömiyerinde dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı.

Filmde Hazar Ergüçlü’ye Güven Kıraç, Ulvi Kahyaoğlu ve Erdeniz Kurucan eşlik ediyor. Yapımcılığını Alphan Eşeli ve Ömer Atay’ın üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Özkan Karaköse, kurgusunu Mesut Ulutaş üstlenirken; ses tasarımında Hervé Guyader ve Cenker Kökten, özgün müziklerde ise Tristan Bechet yer alıyor. Filmin konsept tasarımları ise daha önce “Alien: Covenant” ve “Furiosa: A Mad Max Saga” gibi filmlerde çalışan Matthew Hatton tarafından hazırlandı.