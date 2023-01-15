Muz neden bu kadar hızlı kararır ve kararan muzu yemek sağlıklı mıdır?

Bir muzun yaşam döngüsü renklidir; koyu yeşille başlar, lezzetli bir sarıya dönüşür ve tüketilmezse iştah açıcı olmayan bir kahverengiyle sonlanır. Peki, muzun karanlık tarafa geçmesini sağlayan şey nedir ve bu şekilde tüketmek sağlıklı mıdır?